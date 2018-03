Asasinarea lui Jan Kuciak. Mărturia depusă la poliție de un ziarist care a lucrat la investigația despre mafia italiană

Un jurnalist slovac a depus mărturie la poliție în cazul asasinării jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kusnirova.

Adam Valcek

Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme. Pentru o perioadă, Valcek a lucrat alături de Kuciak la ancheta care ar fi dus la tragicul eveniment, privind potențialele legături între sindicatul italian al crimei `Ndrangheta și consiliera premierului Robert Fico, Maria Troskova.

Adam Valcek a oferit un interviu ziarului Sme – preluat de The Slovak Spectator – referitor la asasinarea colegului său de breaslă.

„Când am ajuns în redacție (după uciderea lui Jan Kuciak – n.r.), le-am spus superiorilor mei că moartea lui Jano are legătură cu această poveste legată de mafia italiană. Șeful meu, Jakub Filo, mi-a zis să îl contactez imediat pe directorul Agenției Naționale Penale, Peter Hrasko. Pe scurt, i-am precizat (lui Peter Hrasko – n.r.) despre colaborarea mea cu Jan Kuciak. M-a întrerupt și mi-a cerut să mă prezint la ei în birou ca să îmi pună întrebări mai departe. Interogatoriul a durat mai mult de două ore și am convenit cu domnul Hrasko ca să primesc protecție”, a explicat jurnalistul.

Munca de investigație pe această speță, a conexiunilor mafiotice, a început la sfârșitul lui 2016, când Maria Troskova a ajuns în atenția tabloidelor din Slovacia, care scriau că cel mai probabil aspectul fizic o propulsase într-o asemenea funcție și în niciun caz existența vreunor competențe deosebite, susține Valcek.

Maria Troskova și Robert Fico

Pornind de la apariția peste noapte a tinerei consiliere pe scena politică din Bratislava, „eu și Jano am început să devenim interesați de proveniența ei”.

Atunci au ieșit la iveală, la registrul comerțului, legăturile dintre Troskova și un om de afaceri italian, cu active în zona parcurilor fotovoltaice, Antonino Vadala: „Dacă tastezi numele Vadala într-un motor de căutare, vei obține mai mulți Vadala care sunt membri ai grupării criminale `Ndrangheta”.

Adam Valcek spune că în momentul în care el și-a întrerupt colaborarea cu Jan Kuciak, investigația adunase următoarele detalii: Antonino Vadala, care „a făcut afaceri cu Maria Troskova”, este menționat într-un „dosar al unui tribunal care implică clanul `Ndrangheta”. Potrivit informațiilor din dosar, subliniază Valcek, Antonino Vadala ar fi aranjat pentru mafia italiană anumite „chestiuni de logistică”. Cu toate acestea, italianul „a fost achitat de acuzații”.

Jan Kuciak

Întrebat cu ce tip de afaceri se ocupă Antonino Vadala în Slovacia, Valcek a răspuns că, în mare parte, companiile pe care le deține italinul în sectorul agricol funcționează legal. Însă Antonino Vadala are un frate, Sebastiano Vadala, care a fost acuzat de „extorcare și de amenințarea unui fermier din Trebisov”, căruia i-ar fi spus că „dacă va îndrăzni să își cultive pământul, îi va tăia gâtul”.

Frații Vadala sunt cunoscuți ca fiind abonați la subvenții UE „care nu sunt legate de activități, ci mai degrabă de suprafața terenurilor”.

„Astfel, ei obțin profituri indiferent dacă terenurile astea produc sau nu ceva”, a explicat jurnalisul slovac.

Citiți aici interviul integral.

„Nu mă pot împăca cu faptul că un jurnalist a fost ucis în timpul mandatului meu”

Ministrul Culturii de la Bratislava și-a depus demisia din funcție, miercuri, declarând că nu își poate imagina să mai continue la șefia instituției pe fondul unui asemenea eveniment tragic.

Marek Madaric, ministrul Culturii din partea partidului aflat la guvernare, SMER, a declarat într-o conferință de presă că „este o decizie personală”.

„Ca ministru al Culturii, nu mă pot împăca cu faptul că un jurnalist a fost ucis în timpul mandatului meu”, a adăugat politicianul.

SMER făcea obiectul uneia dintre investigațiile tânărui jurnalist Jan Kuciak, în vârstă de 27 de ani, despre conexiunile de corupție dintre lumea afacerilor și politicieni din cadrul acestui partid.

Marek Madaric a precizat că va rămâne în continuare membru SMER.

În ceea ce privește o altă investigație la care lucra Jan Kuciak, referitoare la o posibilă legătură între consiliera premierului Fisco, Maria Troskova, și clanul mafiotic `Ndrangheta, politicianul a făcut următorul comentariu: „Cu siguranță, informația despre o posibilă penetrare a crimei organizate în rândul politicienilor și în instituțiile statului este una foarte gravă”.

Tot miercuri, Aktuality.sk a publicat ancheta jurnalistică neterminată a lui Jan Kuciak. Jurnalistul relevă în material și legăturile între gruparea criminală şi Viliam Jasan, secretar al Consiliul slovac de securitate.

Într-un comunicat comun, Troskova şi Jasan se declară şocaţi de asasinarea lui Kuciak şi a partenerei sale Martina Kusnirova, care au fost găsiţi morţi duminică seara în casa lor, la Velka Maca, la est de Bratislava.

Cei doi transmit totodată condoleanţe rudelor jurnalistului şi resping ”categoric” orice legătură cu asasinatele.

Ei s-au autosuspendat până la finalizarea anchetei cu privire la crime.

Premierul slovac Robert Fico oferă o recompensă de 1,2 milioane de euro pentru orice poate oferi o informație relevantă care ar putea duce la elucidarea asasinării jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale.

Marți, în timpul unei conferințe de presă, șeful Executivului de la Bratislava a apărut lângă o masă rococo pe care se aflau pachetele cu banii de recompensă, legate cu o funie neagră.

Poliția slovacă a declarat luni că, probabil, Kuciak a fost ucis la comandă din cauza anchetei sale privind cazuri de corupție la nivel înalt.

Jan Kuciak, care lucra de trei ani pentru publicaţia online Aktuality.sk, parte a grupului media germano-elveţian Ringier Axel Springer, ancheta cazuri de fraude fiscale în rândul oamenilor de afaceri având conexiuni cu partidul de guvernământ de la Bratislava şi cu alţi politicieni.

Kuciak şi logodnica sa au fost găsiţi împuşcaţi mortal în locuinţa bărbatului din Velka Maca, la 65 de kilometri est de capitala Bratislava.