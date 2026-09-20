Ascensiunea fulgerătoare a Coreei de Nord. Cum a reușit Kim Jong Un să scoată țara din izolare sprijinind Rusia în războiul din Ucraina

În timp ce Coreea de Nord s-a apropiat tot mai mult de Rusia, ajutoarele militare către Moscova devenind principala sursă de venit a Phenianului, China a intrat și ea în competiția pentru atragerea nord-coreenilor în sfera sa de influență. Poziția Coreei de Nord a ajuns acum atât de puternică încât Kim Jong Un nu mai este nevoit să caute o destindere a relațiilor cu Statele Unite. Pe de altă parte, negocierile pe care Washingtonul s-a arătat dispus să le poarte cu Phenianul ar putea consolida statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, se arată într-o analiză The Insider.

În luna iulie, banca centrală a Coreei de Sud a estimat că economia țării vecine a crescut cu peste 3% pentru al treilea an la rând – cel mai bun rezultat de când a fost adoptat pachetul amplu de sancțiuni internaționale în 2017, pe care Rusia și China le-au susținut la acea vreme.

Așa o schimbare de situație părea improbabilă cu doar câțiva ani în urmă. Coreea de Nord a ieșit din perioada pandemiei de Covid-19 mai săracă și mai izolată decât a fost vreodată, după ce și-a închis granițele, iar restricțiile internaționale au continuat să îi limiteze capacitatea de a face comerț.

Reluarea comerțului cu China, programele sale ambițioase de dezvoltare și cooperarea militară cu Rusia au produs, însă, cea mai puternică creștere economică din ultimii ani.

În același timp, pentru Moscova, Phenianul s-a transformat dintr-o povară pe plan internațional într-un partener militar extrem de util, iar întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă a făcut ca diplomația directă la cel mai înalt nivel între SUA și Coreea de Nord să devină din nou o posibilitate.

Phenianul reprezintă, poate, cel mai impresionant exemplu de stat care respinge ordinea mondială stabilită după Războiul Rece și a cărui ieșire bruscă din izolare reprezintă un semnal important că sistemul care a marginalizat cândva Coreea de Nord a început să se destrame.

Oamenii care au vizitat Phenianul au fost șocați de felul în care orașul s-a transformat în doar câțiva ani

Guvernul nord-coreean a anunțat finalizarea unui program de construire a 50.000 de noi apartamente în Phenian, transformând foste terenuri agricole în cartiere de clădiri înalte. Cele mai impresionante schimbări au loc la nivelul străzii, însă.

Vizitatorii care s-au întors în capitala Coreei de Nord după perioada de pandemie s-au arătat șocați de felul în care orașul s-a transformat în doar câțiva ani: taxiuri comandate prin aplicație, plăți cu cod QR, servicii de livrare a alimentelor și medicamentelor, noi spații comerciale și restaurante, precum și o economie a telefoanelor inteligente mult mai vizibilă.

Pentru prima dată, străzile late și parcările din oraș sunt aglomerate, în timp ce un val uriaș de mașini importante, în special din China, a inundat țara, în ciuda sancțiunilor ONU.

Cea mai importantă sursă a fondurilor care au alimentat această extindere a venit din afara țării. Phenianul a devenit un furnizor major de muniție de artilerie și rachete balistice pentru Rusia, care a primit peste 15 milioane de obuze de la nord-coreeni, potrivit estimărilor serviciilor de informații din Coreea de Sud.

Doar exporturile de armament au generat peste 10 miliarde de dolari pentru Coreea de Nord în perioada 2023-2025, o sumă extraordinară pentru o țară al cărei PIB anual este estimat la aproximativ 27 de miliarde de dolari.

Țara a câștigat alte sute de milioane de dolari după ce a trimis 15.000 de soldați nord-coreeni în Rusia pentru a susține eforturile armatei ruse în Ucraina.

Kim Jong Un obține avantaje economice din partea Beijingului și avantaje militare și diplomatice din partea Moscovei

Rusia a devenit un client major pentru același complex militar-industrial care a fost de ani de zile constrâns de sancțiunile internaționale. Recenta ascensiune a Phenianului nu este o simplă recuperare post-pandemică, ci rezultatul unei transformări mult mai ample a statutului său internațional.

În urma cooperării cu Rusia, Coreea de Nord primește combustibil, echipament militar avansat și alte materiale, precum și tehnologii militare în domenii precum apărarea antiaeriană sau dezvoltarea rachetelor și a sateliților.

În loc să înlocuiască rolul Beijingului, apropierea de Moscova a făcut ca Phenianul să devină mult mai valoros pentru China prin faptul că le oferă nord-coreenilor a sursă alternativă de sprijin.

Kim se află acum în poziția în care poate obține avantaje economice din partea Beijingului și avantaje militare și diplomatice din partea Moscovei, limitând în același timp capacitatea ambilor săi aliați mult mai puternici de a domina politica Phenianului.

Coreea de Nord și-a păstrat arsenalul nuclear, și-a extins programul de rachete, și-a refăcut comerțul exterior și și-a asigurat două alianțe care sunt mult mai valoroase din punct de vedere economic decât recunoașterea promisă cândva de SUA.

Războiul contra Iranului a confirmat o lecție pe care Coreea de Nord a învățat-o de la atacurile împotriva Libiei

America rămâne interesată să discute cu Coreea de Nord, dar Kim are acum mai puține motive să vină la masa negocierilor.

Una dintre cele mai importante decizii luate de Trump în favoarea Coreei de Nord a fost anunțul făcut pe data de 16 august privind „reducerea substanțială” a participării Statelor Unite în exercițiile militare anuale organizate împreună cu Coreea de Sud.

Trump a susținut că exercițiile sunt costisitoare și că trimit un semnal „total nepotrivit și ostil” către Coreea de Nord, o țară pe care a descris-o drept „respectuoasă și lipsită de agresivitate” în primul său mandat de președinte.

Războiul lansat de SUA contra Iranului a confirmat o lecție pe care Coreea de Nord a învățat-o de la atacurile împotriva Libiei: capacitatea credibilă de descurajare nucleară este o garanție necesară împotriva unui posibil atac al Statelor Unite.

Dacă cele două țări revin la masa negocierilor, Trump nu se va mai confrunta cu acei lideri nord-coreeni izolați pe care i-a întâlnit la Singapore în 2018, ci cu o Coree de Nord mai puternică și adaptată mult mai bine la o eră în care vechea ordine mondială riscă să se prăbușească.

Editor : Raul Nețoiu