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„Asta ar însemna capitularea noastră, a tuturor”. Reacția lui Friedrich Merz la presiunile tandemului Putin-Trump asupra Ucrainei

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friedrich merz profimedia
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
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Germania și celelalte state europene sunt pregătite să participe la negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, însă capitularea Kievului nu poate fi acceptată.

Declarația a fost făcută de cancelarul federal german Friedrich Merz, în cadrul forumului „Global Dialogue”, desfășurat la Berlin, pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra autorităților ucrainene.

„Nu sprijinim Ucraina cu scopul de a prelungi acest război”, a subliniat Merz. Totodată, el a exclus posibilitatea capitulării Ucrainei, în special a unei capitulări necondiționate.

„O capitulare sau, cu atât mai mult, o capitulare necondiționată a Ucrainei este exclusă. Pentru că asta ar însemna capitularea noastră a tuturor”, a declarat cancelarul german.

Merz a precizat că Germania va continua să sprijine Ucraina, inclusiv din propriul interes, reiterând disponibilitatea Berlinului și a partenerilor europeni de a participa la negocieri.

Editor : A.R.

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