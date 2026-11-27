Atac dejucat al Mafiei din sudul Italiei. Forțele anti-mafia au reușit să împiedice un asalt asupra unui tribunal din Calabria. Membrii clanului 'Ndrangheta plănuiau să recupereze de acolo 5 milioane de euro și mai multe pachete de droguri confiscate.

Procurorii vorbesc despre faptul că membrii clanului mafiot au angajat hoți care erau specializați în spargerile date la blindatele de transport valori. Ei ar fi dat mai multe lovituri în sudul Italiei, asalturi pe autostradă la aceste blindate, din care au reușit să fure bani și alte bunuri, relatează Adela Mohanu, corespondentă Digi24 în Italia.

Acum au fost angajați ca să execute un asalt asupra tribunalului din Locri, Calabria. Acolo erau cinci milioane de euro și mai multe pachete de droguri care fuseseră confiscate de la membrii clanului mafiot. 33 de persoane au fost arestate de procurorii italieni din sudul Italiei.

Procurorii anti-mafia afirmă că erau specializați în traficul internațional de droguri de mare risc. Ar fi folosit inclusiv dispozitive submarine cu care transportau aceste droguri și aveau legături inclusiv cu America de Sud.

În plus, spun anchetatorii, ei au racolat și un pilot de avion de linie care avea și el sarcina să transporte aceste droguri peste hotare.

Editor : Liviu Cojan