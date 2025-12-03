Live TV

Atac armat asupra unui candidat la prezidențiale în Peru: „Este un început prost de campanie”

Data publicării:
barbat pistol
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP.

"Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă" asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a declarat presei şeful poliţiei peruane, generalul Oscar Arriola.

Atacul a avut loc în oraşul Cerro Azul, la aproximativ 150 de kilometri sud de Lima.

Într-un mesaj pe X, poliţia a informat că nimeni nu a fost rănit de focuri de armă.

Cu toate acestea, o fotografie a lui Belaunde, cu faţa şi cămaşa pătate de sânge, a devenit rapid virală pe X şi a fost difuzată de mai multe canale de televiziune.

Potrivit şefului poliţiei, petele de sânge ar proveni de la răni minore cauzate de cioburi din parbriz, care a fost lovit de trei gloanţe. El nu a precizat dacă cioburile l-au lovit pe politician ori pe şoferul său.

Liderul de dreapta a declarat poliţiei că nu a primit nicio ameninţare, a declarat generalul Arriola.

"Acesta este un început prost de campanie (...) Acest atac armat asupra lui Rafael Belaunde trebuie condamnat ferm", a declarat la postul de radio RPP fostul ministru Pedro Cateriano, fondatorul partidului Libertatea Populară, potrivit Agerpres. "El este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul", a subliniat Cateriano. Peru se confruntă, "din păcate, cu un climat de activitate criminală activă", a adăugat el.

Ţara va organiza alegeri generale, atât prezidenţiale, cât şi legislative, pe 12 aprilie.

În prezent, Belaunde, candidat declarat, nu se numără printre favoriţii scrutinului. Sondajele sunt dominate de fostul primar al capitalei Lima Rafael Lopez Aliaga şi de Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori, ambii consideraţi, de asemenea, de dreapta.

Belaunde, 50 de ani, este nepotul fostului şef al stat Fernando Belaunde (din 1963 până în 1968 şi din 1980 până în 1985).

În ultimii ani, Peru se confruntă cu un val de violenţe legate de crima organizată. Numeroase bande extorchează şi îi ucid pe cei care se opun şantajului, ceea ce a declanşat manifestaţii masive conduse în special de tineri şi de sectoarele transporturilor şi comerţului, cele mai afectate.

Confruntat cu creşterea nestăvilită a insecurităţii, la 10 octombrie parlamentul a demis-o într-un proces rapid pe preşedinta de la acea dată, Dina Boluarte. Preşedintele parlamentului, José Jeri, politician de dreapta, asigură interimatul până în iulie 2026, când noul preşedinte va depune jurământul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
4
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
5
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
G6-aZFGaYAAI22K
Atac armat la o petrecere pentru copii din California: patru morți și zece răniți
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din Washington: un membru al Gărzii Naționale a murit
masina a politiei franceze
Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal la fața locului de către forțele de ordine
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața Taksim, sâmbătă noapte
polițiști care anchetează după un atac cu cuțitul din tren in londra
„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul din Marea Britanie. Poliția susține că a fost un singur atacator
Recomandările redacţiei
coada la apa in campina unde e criza
Alexandru Rogobete: DSP Prahova trebuie să mențină restricțiile. Apa...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Witkoff și ginerele lui Trump, întâlnire cu Putin la Kremlin...
brazi
Secretar de stat: Energia produsă de centrala de la Brazi va fi...
ID313589_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Buzoianu, după acuzațiile lui Grindeanu privind criza apei din...
Ultimele știri
Erdogan reafirmă obiectivul aderării Turciei la UE, pe fondul tensiunilor crescânde la Marea Neagră
Sabrina Carpenter cere Casei Albe să nu-i mai folosească muzica: „Acest videoclip este malefic și dezgustător”
Trump anunță că Statele Unite vor elimina traficanți de droguri și în alte țări decât Venezuela. „Oricine este pasibil de a fi atacat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
DOLIU în lumea muzicii! A murit Rodica Grigore, cântăreața de muzică populară 😢
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
Adevărul
Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie...
Playtech
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere...
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se...
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Cine este directorul ESZ Prahova, căruia ministrul Mediului îi cere demisia: câștigă 60.000 euro/an. „Se...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...