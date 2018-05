Atac armat în Belgia. Un bărbat ar fi strigat „Allah Akbar” și a deschis focul

Doi polițiști și un civil au fost uciși în orașul Liege, din Belgia, după ce un bărbat i-a împușcat. Atacatorul luase o femeie ostatică și a fost ulterior împușcat mortal de forțele de ordine, relatează RTBF.

UPDATE 12:50 Prima imagine cu atacatorul din Belgia. Martor: Era îmbrăcat din cap până în picioare în negru și avea 2 pistoale

Presa locală scrie că un trecător a murit și el, fiind prins în schimbul de focuri dintre agresor și polițiști. Autoritățile suspectează că este vorba despre un atac terorist, întrucât bărbatul înarmat ar fi strigat „Allah Akbar” înainte să deschidă focul.

Bărbatul ar fi luat ostatică o femeie de serviciu de la liceul Waha, situat în centrul orașului, însă a fost ucis de polițiști la scurt timp după aceea.

Localnicii din zonă au postat pe rețelele de socializare mai multe clipuri video, în care se observă cum la fața locului sosesc mai multe echipaje de ambulanță și ale poliției, dar și un clip în care se aude schimbul de focuri dintre ofițeri și agresor.

„Nu am crezut că ar putea fi vorba despre focuri de armă. M-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut o femeie care fugea cu câinele ei. Apoi am văzut un bărbat îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu un rucsac în spate și două pistoale în mâini. Foarte calm, a băgat o persoană în mașină. A venit apoi spre mine, după care s-a întors cu spatele și a tras din nou cu armele. Am văzut o persoană căzând la pământ. Nu știam dacă a fost rănită sau doar s-a ferit. Nu am mai văzut așa ceva în viața mea. Este o nebunie”, a declarat un martor citat de Sudinfo.be.