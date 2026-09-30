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Atac armat în Bulgaria: Proprietarul PIMK și al clubului Botev Plovdiv a fost împuşcat în cap

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Ilian Filipov
Ilian Filipov, patronul lui Botev Plovdiv, a fost împuşcat mortal / Foto: Captură Facebook Botev Plovdiv
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Ilian Filipov, proprietarul clubului PFK Botev Plovdiv şi o personalitate importantă a mediului de afaceri bulgar, a fost împuşcat mortal miercuri dimineaţă. El a fost împuşcat în cap, la Plovdiv (la aproximativ 150 km de capitala Sofia), au relatat postul de televiziune BNR şi mai multe mass-media locale, citate de News.ro.

De asemenea, la conducerea PIMK, una dintre principalele companii de transport şi logistică din Bulgaria, acesta ar fi fost ucis în jurul orei 1 dimineaţa într-o proprietate care îi aparţinea.

Forţele de ordine au blocat principalele căi de acces către oraş. „Urmărim activ toate pistele posibile”, a declarat procurorul districtului Plovdiv, Vanya Hristeva.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele acestui asasinat.

Filipov a fost fondatorul şi directorul PIMK, una dintre cele mai importante companii din Bulgaria din sectorul transporturilor. De-a lungul anilor, compania şi-a extins activitatea şi în alte domenii, printre care şi cel al construcţiilor.

De asemenea, a fost o personalitate marcantă în mediul fotbalistic din Plovdiv şi a avut legături strânse cu Botev Plovdiv, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal ale oraşului.

Filipov a fost asociat şi cu construirea Stadionului Hristo Botev, cunoscut printre suporteri sub numele de „Kolezha”.

Editor : A.P.

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