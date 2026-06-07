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Atac armat în Israel: un mort și cinci răniți. Atacatorul, un arab israelian, a fost ucis

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Membrii serviciilor de urgență de căutare și salvare ZAKA din Israel inspectează vehiculul unei victime în urma unui atac armat în localitatea Tzur Yitzhak, din centrul Israelului, în apropierea Cisiordaniei ocupate, pe 7 iunie 2026. Foto: Profimedia

O persoană a fost ucisă şi alte cinci au fost rănite duminică în centrul Israelului, unde au avut loc mai multe schimburi de focuri, au informat serviciile de urgenţă şi poliţia, care l-a ucis pe atacatorul arab israelian, potrivit AFP.

Magen David Adom (MDA), echivalentul Crucii Roşii, a declarat că a intervenit în urma unor schimburi de focuri la Kokhav Yaďr, Tzur Yitzhak şi Tzur Natan, trei localităţi israeliene situate în apropierea Cisiordaniei ocupate.

MDA a anunţat că o persoană, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a murit în urma împuşcăturilor. Conform aceleiaşi surse, două persoane aflate în stare gravă şi trei în stare moderată au fost internate în spital.

Armata israeliană, desfăşurată în zonă, a declarat pentru AFP că îl caută pe un al doilea atacator, înainte de a preciza că era vorba de unul singur.

Poliţia a declarat că l-a ucis şi că a „localizat vehiculul suspectat de implicare în atac”, după ce a trimis numeroşi agenţi la o benzinărie din Kokhav Yair.

„Eram chiar la intrarea (în staţia de benzină) când am auzit brusc o împuşcătură, una singură, foarte puternică”, a declarat pentru AFP Shahar Hazon, în vârstă de 27 de ani, locuitoare a oraşului Kfar Saba, situat la câţiva kilometri mai la sud.

„M-am uitat la dreapta şi la stânga ca să-mi dau seama ce se întâmplă şi am văzut un bărbat care tocmai oprise să alimenteze, ţinându-se de umăr, pentru că, se pare, acolo fusese lovit”, a adăugat ea. „După câteva secunde, a căzut la pământ".

Şeful poliţiei, Danny Levy, le-a precizat jurnaliştilor că atacatorul era un arab israelian cunoscut de forţele de ordine şi originar din oraşul Tayibe, situat la câţiva kilometri distanţă.

„Dacă ar fi fost capturat, aş fi cerut să fie executat”, a declarat ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, alături de şeful poliţiei.

El a afirmat că legea privind pedeapsa cu moartea adoptată în martie, concepută special pentru a se aplica doar palestinienilor recunoscuţi vinovaţi de atacuri anti-israeliene mortale, se aplică „şi arabilor israelieni”.

Arabii israelieni sunt palestinieni care au rămas pe pământurile lor după crearea statului Israel în 1948 şi reprezintă aproximativ 21% din populaţia ţării.

Editor : B.E.

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