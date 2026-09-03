Atac armat în SUA: două persoane au fost ucise şi alte câteva, inclusiv trei poliţişti, au fost rănite în Minneapolis

Două persoane au fost ucise şi alte câteva, inclusiv trei poliţişti, au fost rănite în timpul unor schimburi de focuri în centrul oraşului Minneapolis, iar suspectul a decedat de asemenea, a anunţat poliţia din această mare metropolă din statul Minnesota (nordul SUA), relatează AFP, preluată de Agerpres.



Solicitată să intervină în urma unor zgomote de focuri de armă, poliţia s-a deplasat la o clădire din centrul oraşului la sfârşitul după-amiezii, iar la faţa locului „trei agenţi au fost răniţi”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Garrett Parten, într-un briefing de presă.



Una dintre cele şapte persoane transportate la spital a decedat, în timp ce o altă persoană a murit la faţa locului, a adăugat el. „Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit şi, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute”, a precizat purtătorul de cuvânt.



El nu a oferit niciun detaliu cu privire la un motiv posibil.



„Poliţiştii răniţi se află în stare stabilă", a transmis spitalul în care aceştia au fost internaţi.



„Rugaţi-vă pentru Minnesota”, a scris pe platforma X Tim Walz, guvernatorul statului în care se află această aglomerare urbană, în timp ce directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că agenţii săi participă la operaţiune.

Editor : M.C