Live TV

Atac armat în SUA: două persoane au fost ucise şi alte câteva, inclusiv trei poliţişti, au fost rănite în Minneapolis

Data publicării:
Minneapolis Shooting
Poliția din Minnesota. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două persoane au fost ucise şi alte câteva, inclusiv trei poliţişti, au fost rănite în timpul unor schimburi de focuri în centrul oraşului Minneapolis, iar suspectul a decedat de asemenea, a anunţat poliţia din această mare metropolă din statul Minnesota (nordul SUA), relatează AFP, preluată de Agerpres.

Solicitată să intervină în urma unor zgomote de focuri de armă, poliţia s-a deplasat la o clădire din centrul oraşului la sfârşitul după-amiezii, iar la faţa locului „trei agenţi au fost răniţi”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Garrett Parten, într-un briefing de presă.

Una dintre cele şapte persoane transportate la spital a decedat, în timp ce o altă persoană a murit la faţa locului, a adăugat el. „Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit şi, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute”, a precizat purtătorul de cuvânt.

El nu a oferit niciun detaliu cu privire la un motiv posibil.

„Poliţiştii răniţi se află în stare stabilă", a transmis spitalul în care aceştia au fost internaţi.

„Rugaţi-vă pentru Minnesota”, a scris pe platforma X Tim Walz, guvernatorul statului în care se află această aglomerare urbană, în timp ce directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că agenţii săi participă la operaţiune.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Angela Merkel
2
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Vladimir Putin
3
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Recep Tayyip Erdogan
4
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
5
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pașaport în ediție limitată cu figura și semnătura lui Donald Trump. Foto Departamentul de Stat
Imaginea lui Trump va apărea pe pașapoartele în ediție limitată emise cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Americii
Scott Bessent la reuniunea G20. Foto Profimedia
Secretarul Trezoreriei ar fi spus Rusiei că nu va exista nicio relaxare a sancțiunilor până la încheierea războiului din Ucraina
Taliban officials sit in audience during fifth anniversary ceremony - Kabul
Afganistanul oferă Statelor Unite acces la resursele minerale. Ce vrea în schimb guvernul talibanilor
Lacul America
Google Maps a redenumit Lacul Ontario în urma decretului lui Trump privind „Lake America”
ecuson al politiei romane
Polițiști atacați în timpul unei intervenții în Bacău. Au fost trase focuri de avertisment
Recomandările redacţiei
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult...
photo-collage.png (80)
„Calul troian” al Rusiei în Italia o pune la încercare pe Giorgia...
statueta justitie
Verdict așteptat în procesul cu miză de 1 miliard de euro între...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Serghei Lavrov anunță că Moscova va închide Institutele Goethe din...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, împreună la o conferință despre siguranța copiilor pe internet, la Chișinău
Iranul a atacat din nou baze americane în Golful Persic, ca răspuns la bombardamentele SUA
Rusia plănuiește acțiuni de sabotaj în Danemarca, susțin serviciile secrete daneze. Cum acționează rușii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Risto Radunovic, out de la FCSB! Gigi Becali și-a explicat decizia
Adevărul
Ofensivă ucraineană discretă dusă de drone: sute de soldați ruși, în pericol de încercuire într-un sector...
Playtech
Ți-au intrat bani în cont de la o persoană pe care nu o cunoști. Îi poți cheltui sau trebuie să-i dai înapoi?
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a rămas ”mască” la mesajul primit pe telefon: ”Cum să zici așa ceva?”
Pro FM
Fiul lui John Lennon a devenit tată la 50 de ani. Imagini adorabile cu bebelușul lui Sean Ono Lennon: „Am...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Coșmarul logistic al navelor de război americane din Orientul Mijlociu
Newsweek
2.600.000 pensionari iau pensia pe card cu 2 zile mai devreme în septembrie. Când ajung pensiile prin Poștă?
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...