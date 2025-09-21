Live TV

Atac armat în SUA: Un bărbat a împușcat mai mulți oameni într-un club din New Hampshire. Un om a murit, mai mulți sunt răniți

Data publicării:
banda politia nu treceti
FOTO: Shutterstock

Un atac armat a avut loc în cursul nopții în SUA, la un club din New Hampshire. Mai multe persoane au fost împușcate, iar una a murit după ce un bărbat a intrat în club și a deschis focul. Autoritățile nu au precizat încă numărul exact al celor răniți și nici în ce stare sunt. Poliția anunță că atacatorul a fost reținut.

Unele răni au fost provocate de împuşcături, alți oameni au suferit leziuni în haosul produs după atacul armat, a spus procurorul adjunct din New Hampshire, Peter Hinckley.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că este vorba despre un atacator. Iniţial, autorităţile credeau că este vorba despre doi suspecţi.

Poliţia statului New Hampshire ajută la investigarea incidentului, au afirmat reprezentanţii acesteia, pe X.

Autorităţile le cer locuitorilor să evite zona Sky Meadow, potrivit News.ro.

Senatorul Jeanne Shaheen şi membrul în Camera Reprezentanţilor Maggie Goodlander au declarat că monitorizează incidentul.

„Billy şi cu mine ne rugăm pentru cei răniţi. Nu este loc în statul nostru pentru acest tip de violenţă fără sens”, a scris Shaheen.

„Inima mea este alături de victime, de familiile lor şi de întreaga comunitate din Nashua, în timp ce aşteptăm mai multe informaţii”, a afirmat Goodlander.

Senatorul Maggie Hassan a spus că inima sa „e alături de familiile celor afectaţi” şi că este „recunoascătoare pentru munca polițiștilor şi salvatorilor de la locul incidentului”.

Pe lângă terenul de golf, clubul country Sky Meadow este un club privat care funcţionează ca locaţie pentru diferite evenimente, precum nunţi, inclusiv una care a avut loc sâmbătă, potrivit site-ului propriu.

Nashua se află la circa 45 de minute de Boston, Massachusetts.

