Atac armat într-un club de noapte din California. Un bărbat a deschis focul asupra tinerilor

Este atac armat la un club de noapte din Thousand Oaks, în Califonia. Cel puțin o persoană a deschis focul asupra oamenilor din clubul Borderline Bar&Grill, relatează BBC News.

Un bărbat înarmat a deschis focul asupra tinerilor care petreceau într-un club de noapte din California.

Poliția a fost chemată în jurul orei locale 23:30. Ofițerii au aflat de la martorii ieșiți din club că s-au tras în jur de 30 de focuri de armă. La fața locului au fost chemate și patru ambulanțe.

Ventura County Fire Department a confirmat că există multiple victime, însă nu a precizat dacă acestea sunt rănite sau dacă există și persoane decedate.

Suspectul nu a fost prins deocamdată de polițiști, iar oamenii sunt avertizați să evite zona. Presa locală relatează că zeci de oameni care se aflau din club au fugit pe unde au apucat, pentru a scăpa de agresor.

„Eram la ușa din față și vorbeam cu tatăl meu vitreg. Am auzit apoi pocniturile astea zgomotoase. Poc, poc, poc. Cred că au fost 3 sau 4, m-am aruncat apoi la pământ. Când m-am uitat în față, paznicul era mort. Adică nu vreau să spun că era mort, dar fusese împușcat. Era pe jos. Bărbatul cu arma arunca fumigene peste tot. L-am văzut cum tot continua să tragă și atunci am reușit să ies și să fug”, a povestit un tânăr pentru ABC News.

El a adăugat că s-a mai auzit apoi o duzină de împușcături, cel puțin.

Martorul spune că agresorul are barbă, poartă o pălărie, o jachetă neagră și, posibil, ochelari.

„Am crezut că e o glumă prima dată când am auzit împușcăturile. Aveam prieteni înăuntru. Sper că toată lumea e OK. Nu știu cum am scăpat fără să fiu nimerit de gloanțe”, mai spune tânărul.

Tatăl său vitreg a declarat, cu ochii în lacrimi, că se pregăteau să plece după o partidă de biliard, când au văzut că încăperea se umple de fum.

„A tras prima dată și mi-am dat seama că e real. Fiul meu a crezut că e o glumă, așa că l-am tras în jos să ne ascundem. M-am uitat și l-am văzut pe atacator cum îl împușcă pe paznicul de la ușă, care era un tânăr. Apoi a împușcat casiera, tot o fată tânără. Pe noi nu ne-a văzut. Apoi a intrat unde se țin banii. Nu a spus nimic. Doar a continuat să tragă”, spune acesta.

Imaginile filmate de televiziuni arată cum echipajele de salvare se chinuie să resusciteze mai multe persoane care nu răspund la manevre.

