Atac armat la o petrecere pentru copii din California: patru morți și zece răniți

Aniversarea unui copil din California s-a transformat într-o tragedie, după ce 14 persoane au fost împușcate într-o sală de evenimente din Stockton, iar patru dintre ele au murit. Printre victime se află și copii.

Heather Brent, purtătoare de cuvânt a biroului șerifului din comitatul San Joaquin, a declarat că atât copii, cât și adulți se numără printre victimele atacului armat din Stockton, informează The Guardian.

„Aproximativ 14 persoane au fost lovite de gloanțe, iar patru victime au fost confirmate decedate”, a transmis biroul șerifului pe rețelele sociale, precizând că informațiile despre incident sunt limitate.

Biroul șerifului a mai spus că detectivii „lucrează pentru a stabili circumstanțele care au dus la această tragedie”.

„Primele indicii sugerează că ar putea fi vorba despre un incident țintit, iar anchetatorii analizează toate posibilitățile”, se arată în comunicat.

Atacul a avut loc în timpul aniversării unui copil, a precizat viceprimarul din Stockton, Jason Lee, într-o postare pe Facebook.

„Sunt în contact cu personalul și cu oficialii din domeniul siguranței publice pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat și voi insista să primim răspunsuri”, a transmis el.

Polițiștii au spus că au primit apeluri puțin înainte de ora 18.00, privind un atac armat petrecut în apropierea blocului 1900 de pe Lucile Avenue din Stockton, la aproximativ 80 de kilometri est de San Francisco.

Focurile de armă au avut loc în interiorul unei săli de evenimente, care împarte parcarea cu alte afaceri din zonă.

Autoritățile nu au oferit imediat informații suplimentare despre starea victimelor. Oficialii au spus anterior că mai multe persoane au fost transportate la spital.

„Facem apel la oricine are informații, imagini video sau care ar fi putut asista la orice parte a acestui incident să contacteze imediat biroul șerifului din comitatul San Joaquin”, a transmis poliția.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat despre atacul armat, a precizat biroul său într-o postare pe rețelele sociale.

