Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Trei oameni au murit, trei sunt în stare critică

Trei oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din Statele Unite, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Printre morți se află și autorul atacului. Incidentul a avut loc în statul Rhode Island. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Un individ din tribună a început să tragă cu o armă. Cel puțin 12 împușcături au răsunat în patinoar și au provocat panică.

Jucătorii de hochei au gonit către vestiare, în timp ce spectatorii s-au îndreptat către ieșiri.

Suspectul a fost găsit mort, după ce s-ar fi împușcat.

„Avem trei persoane decedate”, inclusiv suspectul, a declarat şefa poliţiei din Pawtucket, Tina Goncalves, într-o conferinţă de presă.

Trei persoane rănite au fost duse la spital şi sunt „în stare critică”, a adăugat ea.

Primele informații par să indice că o femeie transgender și-ar fi împușcat mortal fosta soție și una dintre fiice și a rănit alți trei oameni.

„După focurile de armă, eu şi coechipierii mei am alergat direct la vestiar”, a declarat pentru postul local WJAR un martor care se afla pe gheaţă când au avut loc împuşcăturile.

„Ne-am lipit de uşă şi am încercat să rămânem în siguranţă înăuntru”, a spus el.

Cu mai multe arme de foc în circulaţie decât locuitori, Statele Unite au cea mai mare rată de decese cauzate de arme de foc dintre toate ţările dezvoltate.

Atacurile armate în masă sunt un flagel recurent în SUA, pe care guvernele succesive nu au reuşit până acum să-l combată, deoarece mulţi americani rămân profund ataşaţi de dreptului de a purta arme, garantat de Constituţie.

În 2024, peste 16.000 de persoane, fără a număra sinuciderile, au fost ucise de arme de foc, potrivit ONG-ului Gun Violence Archive, amintește Agerpres.

Istoria americană recentă este marcată de atacuri armate în masă, fără ca niciun loc din viaţa de zi cu zi să pară sigur, de la locul de muncă la biserică, de la supermarket la clubul de noapte, de la drumurile publice la transportul în comun.

Editor : M.B.