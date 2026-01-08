Atac armat lângă o biserică din Salt Lake City. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite

Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite, în urma unor focuri de armă trase în faţa unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite, a declarat poliţia.

Împuşcăturile au avut loc în parcarea unei Biserici a lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, cunoscută sub numele de biserica mormonă, relatează AP, scrie News.ro.

Zeci de persoane participau la o înmormântare în interiorul clădirii în momentul respectiv. Toate victimele sunt adulţi.

Poliţia a declarat că nu crede că autorul împuşcăturilor avea vreo animozitate faţă de o anumită religie.

„Nu credem că acesta a fost un atac ţintit împotriva unei religii sau ceva de genul acesta”, a declarat şeful poliţiei din Salt Lake City, Brian Redd.

Poliţia nu crede nici că împuşcăturile au fost întâmplătoare. Autorităţile au declarat că niciun suspect nu a fost reţinut.

Brennan McIntire a spus că el şi soţia sa, Kenna, au auzit împuşcăturile din apartamentul lor situat lângă parcare, în timp ce se uitau la televizor. El a sărit de pe canapea şi a alergat afară pentru a vedea ce se întâmplă.

„De îndată ce am ajuns acolo, am văzut pe cineva întins pe jos”, a spus McIntire. „Oamenii îl îngrijeau, plângeau şi se certau”, a adăugat el.

Aproximativ 100 de vehicule ale forţelor de ordine se aflau la faţa locului după incident, iar elicopterele zburau deasupra zonei.

