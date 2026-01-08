Live TV

Atac armat lângă o biserică din Salt Lake City. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite

Data publicării:
politie salt lake city politie SUA
Foto: Profimedia Images

Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite, în urma unor focuri de armă trase în faţa unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite, a declarat poliţia.

Împuşcăturile au avut loc în parcarea unei Biserici a lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, cunoscută sub numele de biserica mormonă, relatează AP, scrie News.ro.

Zeci de persoane participau la o înmormântare în interiorul clădirii în momentul respectiv. Toate victimele sunt adulţi.

Poliţia a declarat că nu crede că autorul împuşcăturilor avea vreo animozitate faţă de o anumită religie.

„Nu credem că acesta a fost un atac ţintit împotriva unei religii sau ceva de genul acesta”, a declarat şeful poliţiei din Salt Lake City, Brian Redd.

Poliţia nu crede nici că împuşcăturile au fost întâmplătoare. Autorităţile au declarat că niciun suspect nu a fost reţinut.

Brennan McIntire a spus că el şi soţia sa, Kenna, au auzit împuşcăturile din apartamentul lor situat lângă parcare, în timp ce se uitau la televizor. El a sărit de pe canapea şi a alergat afară pentru a vedea ce se întâmplă.

„De îndată ce am ajuns acolo, am văzut pe cineva întins pe jos”, a spus McIntire. „Oamenii îl îngrijeau, plângeau şi se certau”, a adăugat el.

Aproximativ 100 de vehicule ale forţelor de ordine se aflau la faţa locului după incident, iar elicopterele zburau deasupra zonei.

Editor : Ana Petrescu

