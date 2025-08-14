Live TV

Atac asupra infrastructurii de alimentare cu apă din Polonia. Serviciile de urgență au prevenit dezastrul

Vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski a dezvăluit că miercuri a avut loc un atac asupra infrastructurii de apă și canalizare a „unului dintre orașele mari ale țării”. „Am reușit să ne asigurăm că serviciile noastre au aflat despre atac în ultimul moment și am reușit să blocăm totul”, a dezvăluit viceprim-ministrul. Polonia este ținta unor acte de sabotaj și atacuri cibernetice, scrie onet.pl.

Viceprim-ministrul a declarat că atacul ar fi putut duce la o situație în care „unul dintre orașele mari ar rămâne fără apă”. „Am reușit să ne asigurăm că, atunci când era pe punctul de a porni atacul, serviciile noastre au aflat despre el în ultimul moment și am închis totul. Am reușit să prevenim acest atac”, a remarcat el.

Ministrul a explicat că Polonia alocă fonduri semnificative pentru „noi programe destinate companiilor de apă și canalizare”. Krzysztof Gawkowski a lăudat, de asemenea, acțiunile serviciilor, subliniind că 99% dintre atacurile digitale asupra Poloniei sunt dejucate cu succes.

Polonia este ținta unor acte de sabotaj și atacuri cibernetice

În urma invaziei rusești din Ucraina în 2022, atacurile cibernetice asupra Poloniei și a infrastructurii poloneze s-au intensificat.

Miercuri, Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Național, a comentat pe această temă. „Pentru prima dată de la izbucnirea războiului de amploare din Ucraina, am observat o tendință ascendentă a numărului cazurilor de sabotaj. Am dovedit acțiuni ordonate de servicii de informații străine, în principal rusești, în Polonia, Lituania și Republica Cehă”, a declarat el într-o conferință de presă.

„Toate informațiile referitoare la actele de sabotaj despre care vorbim sunt de acum un an. Nu am cunoștință de incidente recente care ar putea fi acoperite de acuzații”, a explicat procurorul Nowak.

Parchetul a depus anterior un rechizitoriu împotriva a șase persoane, inclusiv trei polonezi și trei cetățeni belaruși.

Între timp, în aprilie 2025, ministrul Gawkowski a estimat că lunar erau raportate între 60.000 și 70.000 de atacuri cibernetice. „Am observat că, de la începutul acestui an, atacurile rusești au fost în creștere; sunt tot mai multe în fiecare zi”, a declarat viceprim-ministrul la acea vreme.

 

