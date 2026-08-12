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Atac cibernetic major în Polonia: Datele medicale şi personale a aproape 19 milioane de cetăţeni au fost sustrase

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Atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Autorităţile poloneze au anunţat miercuri o scurgere masivă de date medicale şi personale a aproape 19 milioane de cetăţeni în timpul unui atac cibernetic împotriva unui furnizor de software medical, relatează AFP și Agerpres.

Ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat că incidentul reprezintă "unul dintre cele mai mari" atacuri cibernetice înregistrate vreodată în istoria acestei ţări cu 37 de milioane de locuitori.

"Nimic nu indică în prezent că avem de-a face cu un atac extern, provenit din Rusia sau din oricare alt stat", a declarat el.

Constatările iniţiale indică faptul că autorii atacului cibernetic au acţionat în scop financiar, a spus ministrul, excluzând posibilitatea plăţii unei răscumpărări şi promiţând să-i urmărească "fără oprire" pe autorii atacului.

Datele furate includ informaţii legate de consultaţii medicale, reţete şi alte documente utilizate în monitorizarea pacienţilor.

Natura şi amploarea datelor compromise variază de la o persoană la alta, a declarat ministrul, care a anunţat şi implementarea unui sistem ce le permite cetăţenilor să verifice dacă datele lor au fost furate.

Aproximativ 12.000 de unităţi medicale au folosit serviciile companiei vizate.

Editor : A.P.

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