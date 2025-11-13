Live TV

Atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi în Danemarca. Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate

Data publicării:
Mâini care lucrează la un laptop grafică atac cibernetic.
Atacuri cibernetice. Foto: GettyImages

Un atac cibernetic, revendicat de hackeri proruşi, a vizat joi în Danemarca site-uri ale mai multor instituţii, precum şi pe cel al unei companii din industria apărării, a anunţat Agenţia daneză pentru Securitate Civilă.

Agenţia „este conştientă că mai multe companii şi site-uri web daneze se confruntă în prezent cu pene şi perturbări de funcţionare din cauza unor atacuri DDoS”, a precizat aceasta într-un comunicat, adăugând că urmăreşte „îndeaproape situaţia”, în colaborare cu serviciile de informaţii militare, informează AFP preluată de Agerpres.

Citește și: Dispozitivele inteligente dintr-o locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate

Pe reţelele sociale, grupul de hackeri proruşi NoName057 a scris în timpul dimineţii că vizează site-uri ale unor instituţii daneze, printre care Ministerul Transporturilor şi site-ul dedicat demersurilor administrative borger.dk, precum şi pe cel al companiei de apărare Terma, care a confirmat perturbările.

Citește și: Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării

„Ştim că un grup de hackeri ruşi a afirmat că el va perturba site-ul nostru, precum şi cele ale mai multor autorităţi daneze, însă este prea devreme pentru a spune că ei sunt responsabili”, a declarat pentru AFP directorul pentru comunicare al companiei Terma, Tobias Brun-Falkencrone.

„Suntem bine pregătiţi pentru a gestiona acest tip de atac cibernetic şi am reacţionat rapid. Nu a existat nicio încălcare de securitate şi niciun fel de date nu au fost pierdute”, a adăugat el.

Citește și: Noaptea era DJ, ziua jefuia bănci și spitale. Un hacker care a furat milioane de dolari a dezvăluit cum a scăpat de FBI timp de 10 ani

Miercuri, acelaşi grup de hackeri a revendicat un atac cibernetic asupra site-urilor mai multor municipalităţi daneze, cu mai puţin de o săptămână înainte de alegerile locale din această ţară scandinavă care se numără printre cei mai mari susţinători ai Ucrainei.

