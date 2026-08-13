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Atac cu bombă pentru lansarea în politică: Cum a încercat un afacerist să crească popularitatea unui jurnalist italian

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atac cu bomba
Valter Lavitola a mărturisit că a fost instigatorul unui atac cu bombă asupra casei cunoscutului jurnalist de investigaţii Sigfrido Ranucci. Foto: Profimedia
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Un om de afaceri italian, Valter Lavitola, fost director al ziarului L'Avanti şi condamnat în trecut pentru mai multe delicte, a mărturisit că a fost instigatorul unui atac cu bombă asupra casei cunoscutului jurnalist de investigaţii şi prieten al său Sigfrido Ranucci, urmărind astfel să-i crească acestuia popularitatea şi să-l lanseze în politică, relatează EFE și Agerpres.

Lavitola a recunoscut după arestare că a aranjat atentatul împotriva lui Ranucci, prezentatorul programului de succes Report de la televiziunea publică RAI 3, a declarat avocatul său, Sergio Cola, care a susţinut că clientul său ar fi urmărit consolidarea securităţii lui Ranucci pentru a-l proteja de potenţiale atacuri reale.

Faptele s-au petrecut în noaptea de 16 octombrie 2025 în faţa casei lui Ranucci din Pomezia, un oraş din apropiere de Roma. Două dintre maşinile lui Ranucci au fost distruse, dar nu s-au înregistrat victime.

La sfârşitul lunii iunie, patru persoane au fost arestate şi acuzate de comiterea atacului, iar câteva zile mai târziu a început investigarea lui Lavitola pentru presupusa implicare.

Potrivit Parchetului din Roma, Lavitola a instructat un angajat camerunez al restaurantului său, Clesio Tavares Gomes, să găsească pe cineva care putea face rost de nişte explozibili pe care să-i detoneze în faţa casei lui Ranucci, după care acel angajat a plecat în Camerun.

Cazul a fost puternic mediatizat în ultimele luni şi membri ai guvernului au cerut demiterea lui Ranucci de la postul RAI. Direcţia Antimafia bănuia deja că Lavitola a pus la cale atacul "cu scopul de a-i creşte notorietatea publică şi de a da un imbold imaginii sale pentru un posibil viitor în politică".

Nu este clar dacă planul a fost orchestrat în colaborare cu jurnalistul. Avocatul acestuia şi alţi jurnalişti susţin că el nu ar fi ştiut. O versiune "şocantă" care "confirmă teatrul delirant al nebuniei", a declarat presei avocatul jurnalistului, Roberto De Vita, care a mai spus că Ranucci are permanent gărzi de corp şi că popularitatea sa este de mult timp "extrem de mare".

Valter Lavitola are un cazier judiciar bogat şi a fost închis la Napoli între 2012 şi 2016. În iulie 2014 el a fost condamnat la 16 luni de închisoare pentru tentativă de extorcare a fostului premier Silvio Berlusconi, pe care l-a ameninţat că va dezvălui informaţii despre petrecerile sale controversate cu femei. Lavitola şi Berlusconi au fost însă şi urmăriţi penal împreună pentru că ar fi mituit mai mulţi senatori pentru a dărâma guvernul lui Romano Prodi în 2008.

Editor : A.P.

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