Atac cu cuțitul în Cehia: Un adolescent de 16 ani a înjunghiat mortal două femei

Suspectul, ceh de naţionalitate, a fost arestat la câteva minute după comiterea faptelor, survenite în jurul orei 07:30 GMT, într-un magazin dintr-un cartier comercial de lângă Hradec Krlaove, oraş cu aproximativ 90.000 de locuitori situat la circa o sută de kilometri de Praga.



„Chiar dacă am ajuns la faţa locului cu numai câteva minute după ce am fost apelaţi, ambele victime au suferit răni atât de grave încât nu au putut fi salvate, în pofida tuturor eforturilor depuse", a anunţat poliţia într-o postare pe reţeaua socială X.



Deocamdată nu este clar care a fost mobilul crimei, a adăugat poliţia cehă.



Atacul a avut loc la scurt timp după ce magazinul s-a deschis. Potrivit media cehe, agresorul a atacat o vânzătoare ce se afla la casă şi o altă angajată din spatele magazinului.



Premierul ceh Petr Fiala a adresat condoleanţe familiilor victimelor, denunţând "un act de neînţeles şi teribil".



Atacurile sunt rare în această ţară din Europa Centrală, membră a UE şi NATO şi care are o populaţie de 10,9 milioane de oameni. Cel mai recent atac datează din 2023, când un student a ucis 14 persoane şi a rănit 25, la Universitatea din Praga.



Această nouă dublă crimă intervine într-un context tensionat, după ce Austria vecină a fost la sfârşitul săptămânii trecute scena unui atac cu cuţitul comis de un refugiat sirian, care jurase credinţă grupării Stat Islamic (SI). Un adolescent de 14 ani a decedat şi alte cinci persoane au fost rănite.

Editor : A.R.