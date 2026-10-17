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Atac cu cuţitul într-un azil de bătrâni din Germania, soldat cu un mort şi doi răniţi

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cuțit elev
Foto: Profimedia Images
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O femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă şi alte două persoane au fost rănite grav într-un atac cu cuţitul dintr-un azil de bătrâni din vestul Germaniei, a anunţat poliţia.

Cele două persoane rănite sunt două femei în vârstă de 81 şi 83 de ani, una dintre ele aflându-se într-o stare în care viaţa îi este pusă în pericol, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Toate cele trei victime locuiau într-un azil din oraşul Olfen, din apropiere de Dortmund, relatează dpa, citată de Agerpres.

Atacatorul, un bărbat de 72 de ani care locuia în acelaşi azil, a fost arestat fără a opune rezistenţă, a precizat poliţia. O investigaţie pentru omucidere a fost declanşată.

Potrivit poliţiei, bărbatul a înjunghiat femeia în sala de mese a azilului vineri seară. Femeia în vârstă de 86 de ani a murit la faţa locului. El a atacat cu cuţitul apoi şi alte persoane care locuiau în azil.

Ziarul Bild a relatat că atacul a avut loc la azilul St Vitus-Stift. Două elicoptere au aterizat în faţa clădirii în cursul serii.

Potrivit firmei care îl deţine, în centrul de îngrijire St Vitus-Stift locuiau 77 persoane în vârstă care aveau nevoie de îngrijire din cauza problemelor de sănătate.

Centrul include şi 36 de apartamente în care persoanele cu demenţă pot trăi cu ajutor din exterior. Centrul este condus de municipalitatea din Olfen.

Editor : M.B.

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