Atac cu cuţitul într-un liceu din Franța: o învăţătoare şi un elev au fost răniţi

Data publicării:
atac liceu franta
Atac cu cuţitul într-un liceu din Franța: o învăţătoare şi un elev au fost răniţi. Foto: Profimedia

O învăţătoare şi un elev au fost răniţi miercuri după-amiază într-un liceu cu specializare horticolă din Antibes, în sud-estul Franţei, într-un atac cu cuţitul, atacatorul fiind reţinut, conform informaţiilor obţinute de la poliţie şi prefectură, transmite AFP.

Nu sunt riscuri vitale pentru cei doi răniţi, o învăţătoare în vârstă de 52 de ani grav rănită şi un elev de 16 ani rănit superficial.

Procurorul din Grasse, Eric Camous, s-a deplasat la faţa locului, dar nu a dorit să facă comunicări publice.

"O învăţătoare şi un elev au fost atacaţi brutal într-un liceu de horticultură din Antibes. Îmi exprim întreaga susţinere pentru victime, pentru familiile lor, pentru elevi şi pentru toată comunitatea educaţională", a reacţionat pe X Annie Genevard, ministrul demisionar al agriculturii, aşteptată la faţa locului în cursul serii, scrie Agerpres.

"Mulţumim poliţiştilor, naţionali şi locali, precum şi pompierilor pentru intervenţia lor rapidă şi angajamentul exemplar în această situaţie extrem de tensionată, simbol al creşterii tragice a violenţei în ţara noastră", a declarat, de asemenea, pe X deputatul circumscripţiei, Eric Pauget.

Liceul Vert d'Azur cu specializare în horticultură din Antibes are 450 de elevi şi oferă formări în domenii profesionale, generale sau tehnologice, în jurul unor meserii legate de horticultură (amenajare peisagistică, alimentaţie, mediu, etc).

Contactat de AFP, Ministerul Educaţiei Naţionale nu a comentat imediat.

În Franţa, liceele agricole depind de Ministerul Agriculturii.

Mai multe colegii sau licee din Franţa au fost afectate în ultimele luni de atacuri cu cuţitul.

Săptămâna trecută, un profesor a fost rănit uşor de unul dintre colegii săi care i-a aplicat două lovituri de cuţit în timpul unei altercaţii în cancelaria unui liceu din Martigues (sud-est). În iunie, un elev de 14 ani a ucis o supraveghetoare, de asemenea cu cuţitul, la Nogent (nord-est). Iar în aprilie, un licean a ucis o adolescentă de 15 ani şi a rănit alte trei persoane într-un liceu din Nantes (vest).

