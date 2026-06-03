Atac cu dronă al Ucrainei în Crimeea ocupată: șapte morți și unsprezece răniți după ce un autobuz a fost lovit

O lovitură a unei drone ucrainene asupra unui autobuz care face legătura între Moscova şi Simferopol, în Crimeea anexată de Rusia, s-a soldat cu şapte morţi şi unsprezece răniţi, au anunţat autorităţile din regiunea ucraineană Doneţk sub controlul Moscovei, unde a avut loc atacul, relatează AFP.



„La Ienakievo, o dronă a lovit un autobuz Moscova-Simferopol; potrivit informaţiilor preliminare, şapte civili au fost ucişi. Unsprezece alte persoane au suferit răni de gravitate diferită şi toate beneficiază de îngrijirile necesare”, a scris pe Telegram Denis Puşilin, şeful administraţiei locale stabilite de Rusia, notează Agerpres.



Potrivit Ministerului rus al Apărării, 354 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopţii de marţi spre miercuri deasupra Rusiei. Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a vorbit despre 50 de drone doborâte numai în această regiune.



În Ucraina, în oraşul Herson, o femeie de 86 de ani a fost ucisă într-un atac cu o dronă rusească, potrivit şefului administraţiei militare locale, Iaroslav Şanko.

Editor : B.E.