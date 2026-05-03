Atac cu dronă asupra unui laborator al centralei nucleare de la Zaporojie. O echipă AIEA face verificări la fața locului

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost informată duminică despre un atac cu dronă asupra laboratorului de control al radiaţiilor de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, aflată sub control rusesc, a relatat Reuters.

Nu au fost raportate victime, iar deocamdată nu se ştie dacă atacul a avariat laboratorul, care se află în afara perimetrului centralei nucleare, potrivit AIEA.

O echipă a AIEA aflată la faţa locului a solicitat acces la laborator, a declarat directorul general Rafael Grossi, reiterând că orice atac în apropierea obiectivelor nucleare poate reprezenta un risc pentru siguranţa nucleară.

De la invazia pe scară largă, centrala de la Zaporojie s-a confruntat cu repetate probleme de siguranță, inclusiv întreruperi de curent, atacuri în apropiere și lipsă de personal.

Pe 23 septembrie 2025, trupele ruse ar fi lovit o linie electrică, provocând condiții critice la centrală, întrerupând conexiunea centralei la rețeaua electrică a Ucrainei și provocând cea mai lungă pană de curent din istoria stației, care a durat o lună.

Controlul asupra centralei rămâne o chestiune controversată în negocierile de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia. În conformitate cu un cadru susținut de SUA, instalația ar fi exploatată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, beneficiile economice fiind împărțite între părți.

Cum au „reamenajat” rușii centrala Zaporojie

Rușii aduși pentru a opera centrala nucleară de la Zaporojie după ce aceasta a fost ocupată în martie 2022 au transformat zonele de lucru în locuințe improvizate, ceea ce, potrivit unui fost inginer șef interimar, pare să încalce normele de siguranță ale centralei și să creeze un risc de incendiu. Rosatom, gigantul nuclear rus, a devenit operatorul centralei după ocupare, relatează Kyiv Independent.

Muncitorii ruși consideră șederea lor la centrala nucleară ocupată ca fiind „o călătorie de serviciu” la „o stațiune”, după cum a declarat unul dintre ei, într-o discuție privată, referindu-se neoficial la centrala electrică, potrivit administratorilor Actual Energodar, un canal Telegram care publică știri despre Enerhodar și centrala ocupată din oraș.

Aceștia sunt angajați în mare parte la alte instalații nucleare din Rusia, a declarat administratorul canalului pentru Kyiv Independent. Referirea la o „stațiune” sugerează că aceștia consideră această misiune mai ușoară decât slujbele lor obișnuite din Rusia, o idee întărită de fotografiile publicate pe Telegram în august 2024, care arată muncitori ruși făcând un grătar în apropierea centralei.

