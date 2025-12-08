Cel puţin şapte oameni au fost răniţi luni într-un atac cu dronă asupra unui bloc de locuinţe din Okhtyrka, în regiunea Sumî, potrivit autorităţilor ucrainene. Clădirea a fost avariată grav, iar echipele de intervenţie au evacuat locatari surprinşi la etajele superioare. În paralel, Moscova a anunţat cucerirea oraşului Novodanîlivka, în regiunea Zaporojie.

Două persoane rănite în urma atacului au fost internate la spital, în timp ce restul victimelor au fost externate după ce au primit îngrijiri medicale, informează Reuters.

Regiunea Sumî, aflată la graniţa cu Rusia, este vizată aproape zilnic de bombardamente şi atacuri cu drone încă din februarie 2022, când Moscova a declanşat invazia la scară largă în Ucraina. În urma loviturii asupra blocului cu mai multe etaje din Ohtîrka, clădirea a fost avariată grav, a precizat guvernatorul.

Atac cu dronă în Ucraina: şapte răniţi după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Potrivit autorităţilor locale, unii locuitori au reuşit să se adăpostească în subsol după declanşarea alertelor aeriene, iar echipele de intervenţie au reuşit să salveze alte persoane rămase la etajele superioare.

Într-un alt anunţ, Ministerul rus al Apărării a revendicat cucerirea oraşului Novodanîlivka, situat în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei. Localitatea se află la sud-est de oraşul Zaporojie, într-o zonă în care forţele ruse încearcă să avanseze treptat în ultimele luni.

