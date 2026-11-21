O navă de marfă rusească a fost atacată cu drone sâmbătă dimineață, în Golful Finlandei, în apele internaționale, potrivit Agerpres, care citează AFP. Armata finlandeză a detectat atacul, iar Ministerul Apărării de la Helsinki a informat aliații NATO despre incident. Nava a fost avariată, a luat foc și a plutit în derivă spre apele teritoriale finlandeze.

Potrivit Ministerului Apărării din Finlanda, atacul a avut loc la vest de insula Suursaari, în partea de est a Golfului Finlandei. Autoritățile nu au precizat de unde au fost lansate dronele și nici cine s-ar afla în spatele atacului.

Polițiștii de frontieră finlandezi au fost trimiși la fața locului după detectarea incidentului. Aceștia au transmis că nava a luat foc și a ajuns în derivă în direcția apelor teritoriale ale Finlandei. Potrivit autorităților, situația nu reprezintă, în acest moment, un pericol pentru celelalte nave din zonă.

Finlanda a informat NATO despre incident, iar autoritățile au impus restricții temporare în spațiul aerian și în zona maritimă din estul Golfului Finlandei. Anterior, oficialii ruși au anunțat că o navă de marfă care se îndrepta spre Kaliningrad a fost atacată de două drone, în ape neutre, la aproximativ trei mile marine de granița Rusiei.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că echipajul navei era în curs de evacuare, iar amploarea pagubelor era evaluată.

Editor : A.R.