Atac cu drone în Ucraina: o regiune din nord a rămas fără curent electric

Pene de curent în Ucraina după ultimul bombardament rusesc. Foto: Profimedia Images
Val de atacuri ucrainene în Rusia

Un atac cu drone lansat de Rusia a lăsat sâmbătă fără curent electric cea mai mare parte a regiunii Cernihiv, din nordul Ucrainei, a declarat guvernatorul Viaceslav Chaus, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Oficialul susține că echipele de intervenție lucrează pentru repararea avariilor provocate de atac. Regiunea, care se învecinează cu Rusia şi Belarus, avea înainte de război o populaţie de aproape un milion de locuitori.

De asemenea, capitala regională Cernihiv a rămas fără electricitate, potrivit administrației orașului. 

Ucraina a lansat 283 de drone asupra Rusiei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, unul dintre cele mai mari numere de la începutul conflictului, a declarat Ministerul Apărării din Rusia. 

Dronele au fost interceptate, potrivit agenţiei oficiale RIA Novosti, care nu menţionează pagube sau răniţi. Aproximativ 90 dintre aceste aparate au vizat regiunea de frontieră Rostov, potrivit guvernatorului acesteia, Iuri Slusar, notează News.ro. 

Guvernatorul regiunii Saratov, din sud-vestul Rusiei, a raportat la rândul său doi răniţi în urma unui atac cu drone care a avariat mai multe case. Negociatorii ucraineni şi americani urmează să se întâlnească sâmbătă în Statele Unite pentru noi discuţii, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce procesul de negocieri pentru încetarea războiului dintre Ucraina şi Rusia stagnează.

explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
Kremlin
4
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
5
Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană...
S-a terminat! După 22 de zile de război, Iranul a rămas fără soluții și e așteptat să anunțe marea decizie
steguletele sua si ucrainei
Întâlnire SUA - Ucraina: delegația ucraineană a ajuns la Miami pentru discuții cu emisarii lui Donald Trump
Donbas, Ukraine, August 13, 2025 A Ukrainian soldier uses a drone in Donbas. The drone war rages in Ukraine and marks a turning point in the war with
Moscova anunță că Ucraina a lansat sute de drone asupra Rusiei noaptea trecută
Chat Gpt
Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran”: Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise
profimedia-1082231298
Cazul ucrainenilor reținuți în Ungaria: injecție forțată pentru a-l obliga pe unul dintre bărbați să vorbească (surse The Guardian)
trupe ucraine in padure
Ucraina trimite unități militare în Orientul Mijlociu pentru a intercepta drone: cinci țări implicate
Atac asupra unui depozit de petrol din Teheran, Iran, 7 martie.
Cea mai puternică armă a Iranului: disponibilitatea de a escalada...
pod balotesti
Investiție controversată în Balotești: un milion de euro pentru un...
Natanz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Situl nuclear Natanz, vizat de...
remorcher astana midia
Căutările marinarilor dispăruți de pe remorcherul Astana, reluate în...
Trump ia în calcul o „reducere treptată” a acțiunilor militare împotriva Iranului: „Suntem pe punctul să ne atingem obiectivele”
Vladimir Putin, mesaj de felicitare către Iran: Moscova rămâne un prieten loial al Teheranului
„Da lanurilor de grâu, nu câmpurilor de fier”. Cum li s-a luat danezilor de atâta energie solară. Țara este cea mai ecologică din lume
Citește mai multe
Pe Roz
Are 76 de ani și a devenit virală pe internet datorită pasiunii pentru modă: „Nu lăsați niciodată vârsta să...
Cancan
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au...
Fanatik.ro
El este primul jucător african care reușește așa ceva în UEFA Champions League. A donat tone de mâncare în...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Vârsta la care creierul nu mai produce neuroni: descoperire care...
Digi FM
A plecat la 18 ani în Thailanda și a ajuns milionar. Povestea britanicului care și-a schimbat destinul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
Pro FM
Cine este Adeline din piesa lui Richard Clayderman, “Ballade pour Adeline”. Care e, de fapt, numele real al...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
Digi FM
Cel mai bătrân om din lume, descoperit din întâmplare. Are 118 ani și o rutină care i-a uimit pe medici
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant