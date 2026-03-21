Atac cu drone în Ucraina: o regiune din nord a rămas fără curent electric

Un atac cu drone lansat de Rusia a lăsat sâmbătă fără curent electric cea mai mare parte a regiunii Cernihiv, din nordul Ucrainei, a declarat guvernatorul Viaceslav Chaus, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Oficialul susține că echipele de intervenție lucrează pentru repararea avariilor provocate de atac. Regiunea, care se învecinează cu Rusia şi Belarus, avea înainte de război o populaţie de aproape un milion de locuitori.

De asemenea, capitala regională Cernihiv a rămas fără electricitate, potrivit administrației orașului.

Val de atacuri ucrainene în Rusia

Ucraina a lansat 283 de drone asupra Rusiei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, unul dintre cele mai mari numere de la începutul conflictului, a declarat Ministerul Apărării din Rusia.

Dronele au fost interceptate, potrivit agenţiei oficiale RIA Novosti, care nu menţionează pagube sau răniţi. Aproximativ 90 dintre aceste aparate au vizat regiunea de frontieră Rostov, potrivit guvernatorului acesteia, Iuri Slusar, notează News.ro.

Guvernatorul regiunii Saratov, din sud-vestul Rusiei, a raportat la rândul său doi răniţi în urma unui atac cu drone care a avariat mai multe case. Negociatorii ucraineni şi americani urmează să se întâlnească sâmbătă în Statele Unite pentru noi discuţii, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce procesul de negocieri pentru încetarea războiului dintre Ucraina şi Rusia stagnează.

