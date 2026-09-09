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Atac cu drone la granița Republicii Moldova cu Ucraina: două persoane au murit. Un punct de frontieră a fost închis

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punct de frontiera din republica moldova lovit de drone
Foto: X/@Odessa_Journal
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Un atac cu drone a avut loc în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, care este momentan nefuncţional. Două persoane civile au murit, alte două fiind rănite. Deocamdată nu se cunoaşte cetăţenia acestora.

„Poliţia de Frontieră informează despre un incident produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2026, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). Potrivit informaţiilor comunicate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei”, a transmis, miercuri, Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova.

Sursa citată a precizat că, în urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) – Starokazacie (UA) a fost sistată.

„La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliţiei de Frontieră a auzit patru explozii şi a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcţia Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană. Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite”, mai arată sursa citată.

Cetăţenia acestora nu este stabilită la moment.

PTF Starokazacie la moment rămâne neoperaţional.

Pe teritoriul Republicii Moldova au fost întreprinse toate măsurile procedurale prevăzute de legislaţie.

Instituţia citată precizează că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populaţiei.

„Poliţia de Frontieră de comun cu celelalte autorităţi, monitorizează în continuu situaţia, în vederea gestionării acesteia şi menţin legătura cu autorităţile competente din Ucraina. Cetăţenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnaţi să îşi păstreze calmul, să se adăpostească într-un spaţiu sigur, în interiorul locuinţelor, şi să urmărească exclusiv informaţiile transmise de autorităţi. De asemenea, oamenii sunt rugaţi să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniţii sau alte obiecte necunoscute şi să anunţe imediat autorităţile prin Serviciul 112”, este mesajul transmis de autorităţi.

Editor : C.S.

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