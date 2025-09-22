Live TV

Atac cu drone ucrainene în Crimeea: trei morți și 16 răniți

drone-foros-crimeea-x
Foto: X.com

Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local.

„Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros”, a scris Serghei Axionov pe Telegram, precizând că sanatoriul şi o şcoală din această staţiune balneară au fost avariate în timpul atacului, scrie News.ro care citează AFP.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat mai devreme că au fost înregistrate două victime şi 15 răniţi în ceea ce a calificat drept „un atac terorist deliberat împotriva unor ţinte civile”. Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parţial, în special din regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee.

Crimeea, cucerită în 2014, face parte din cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova.

Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km

