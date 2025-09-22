Atac cu drone ucrainene în Crimeea: trei morți și 16 răniți

Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local.

„Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros”, a scris Serghei Axionov pe Telegram, precizând că sanatoriul şi o şcoală din această staţiune balneară au fost avariate în timpul atacului, scrie News.ro care citează AFP.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat mai devreme că au fost înregistrate două victime şi 15 răniţi în ceea ce a calificat drept „un atac terorist deliberat împotriva unor ţinte civile”. Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parţial, în special din regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee.

Crimeea, cucerită în 2014, face parte din cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova.

