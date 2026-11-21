Un atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra centrului orașului Krivoi Rog, din regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina, vineri seară, 20 noiembrie, a provocat moartea unui băiat de 7 ani și a unui paramedic în vârstă de 20 de ani. Alte 58 de persoane au fost rănite, inclusiv copii, potrivit autorităților locale. În timpul operațiunilor de salvare, forțele ruse au atacat aceeași zonă de încă trei ori, folosind drone Shahed cu propulsie cu reacție. Atacul asupra orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski a avut loc la o zi după ce liderul rus Vladimir Putin a amenințat Ucraina cu un răspuns „mult mai dureros” în urma loviturilor asupra Podului Crimeei, relatează Kyiv Post.

Printre răniți se numără și copii, iar 27 de persoane se aflau în stare gravă, a anunțat Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare din Krivoi Rog.

Potrivit informațiilor preliminare disponibile la ora locală 23:00, atacurile au avariat 23 de blocuri de locuințe, un spital și mai multe spații comerciale.

Forțele ruse au lansat două rachete balistice asupra parcării unui restaurant popular din centrul orașului, provocând pagube importante și clădirilor rezidențiale și comerciale din apropiere, a precizat anterior Vilkul.

„În timpul operațiunilor de salvare, inamicul a efectuat în mod cinic alte două atacuri cu drone Shahed cu propulsie cu reacție”, a scris acesta.

Într-un mesaj publicat la mai puțin de o oră distanță, oficialul a anunțat un al treilea atac cu drone Shahed asupra aceleiași zone, acuzând Rusia că a vizat în mod deliberat salvatorii, personalul medical și angajații serviciilor publice.

Un copil de 7 ani și un paramedic de 20 de ani au murit

Băiatul de 7 ani, care fusese transportat la spital în stare extrem de gravă, a murit la terapie intensivă, a anunțat Vilkul la ora locală 22:22.

„Medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, dar leziunile la cap erau foarte grave”, a declarat oficialul.

Un paramedic de pe ambulanță, în vârstă de 20 de ani, a murit, de asemenea, la spital, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Hanzha.

Ulterior, Vilkul a actualizat bilanțul atacului, anunțând 58 de persoane rănite. Dintre acestea, 28 erau internate în spital, inclusiv cinci copii.

Aproximativ 25 de blocuri de locuințe, un spital, instituții de învățământ și mai multe autovehicule au fost avariate. Echipele de salvare și angajații serviciilor publice continuă intervențiile la fața locului.

Premierul Serhii Koretskyi a condamnat atacul într-un mesaj publicat pe Telegram.

„Astăzi este Ziua Mondială a Copilului. Lumea vorbește despre drepturile copiilor și protejarea copilăriei, în timp ce Rusia a ucis un copil de șapte ani”, a scris acesta, confirmând că al doilea atac a vizat aceeași zonă în timp ce operațiunile de salvare erau în desfășurare.

„Rusia face acest lucru în mod deliberat: îi vizează pe cei care salvează vieți”, a adăugat premierul.

Într-o declarație separată, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că „niciun părinte nu ar trebui să fie nevoit să își învețe copilul să deosebească sunetul unei rachete care se apropie de cel al unei explozii” și că „niciun copil nu ar trebui să știe care este cel mai sigur colț al casei sale în timpul unui atac”.

„Și totuși, aceasta este realitatea pe care Rusia le-a impus-o copiilor ucraineni”, a continuat ministrul.

Potrivit guvernatorului Hanzha, atacul a avariat un restaurant, mai multe garaje și autoturisme.

Vilkul a avertizat că presiunea apei va fi redusă în cartierele Saksahanskyi, Metalurhiinyi și Tsentralno-Miskyi ale orașului.

„Vor exista și restricții în alimentarea cu gaze”, a adăugat oficialul.

Atacuri rusești în mai multe localități din regiunea Dnipropetrovsk

Forțele ruse au atacat vineri seară și districtul Dnipro. O locuință a luat foc în comunitatea Obuhivka, iar trei persoane au fost rănite.

Potrivit guvernatorului Hanzha, un bărbat de 77 de ani a fost internat în spital în stare de gravitate moderată, în timp ce două femei, de 61 și 75 de ani, primesc tratament în regim ambulatoriu.

Anterior, guvernatorul anunțase că forțele ruse au atacat de aproape 20 de ori, cu drone și artilerie, patru districte ale regiunii, provocând moartea unei persoane în districtul Nikopol.

În Pavlohrad, un atac asupra unei întreprinderi industriale a rănit o femeie de 50 de ani, care a primit îngrijiri medicale fără a necesita internarea.

În comunitatea Mihailivka, din districtul Dnipro, au fost avariate mai multe locuințe și un autoturism.

De asemenea, în comunitățile Apostolove și Devladove, din districtul Krivoi Rog, atacurile au vizat locuințe și obiective de infrastructură.

Atacurile au loc pe fondul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului

Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și al doilea oraș ca mărime din regiunea Dnipropetrovsk, se află la aproximativ 80 de kilometri de linia frontului. Localitatea a fost vizată în repetate rânduri de atacuri rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Cel mai recent atac a avut loc într-o perioadă de intensificare a eforturilor diplomatice, începută în 10-11 noiembrie, când Ucraina, Rusia și Statele Unite au participat, la Abu Dhabi, la primele negocieri trilaterale din luna februarie.

Discuțiile de două zile, mediate de Washington, s-au încheiat cu un acord privind un schimb de prizonieri de amploare, însă fără progrese majore în direcția încheierii războiului.

Ulterior, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au deplasat la Moscova, unde au avut, pe 12 noiembrie, o întrevedere de aproximativ două ore și jumătate cu Vladimir Putin, la Kremlin. Cei doi au plecat apoi la Dublin, pentru a-l informa pe Volodimir Zelenski despre rezultatul discuțiilor.

Joi, 19 noiembrie, în timp ce membrii Coaliției de Voință se reuneau la Berlin, președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au participat la primul lor summit trilateral, organizat la Shenzhen.

După întâlnire, Putin a exclus posibilitatea unor negocieri în urma atacurilor ucrainene asupra Podului Crimeei și a avertizat că Moscova va riposta într-un mod „mult mai dureros”.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a atacat Kievul și alte nouă regiuni ucrainene cu 84 de rachete de croazieră, 404 drone, precum și cu rachete balistice și rachete Zircon.

Bombardamentele au urmat unor atacuri masive cu drone lansate de Rusia asupra capitalei ucrainene în cursul zilei de joi, 19 noiembrie. Acestea au provocat moartea unei persoane, rănirea altor cinci și avarierea ferestrelor Catedralei Sfântul Vladimir.

În urma aceluiași atac, au fost avariate și sediile ambasadelor Austriei și Țărilor de Jos din Kiev, iar fragmente provenite de la proiectile au fost descoperite inclusiv în incinta Ministerului ucrainean de Externe, situat în centrul capitalei.

Editor : Ș.A.