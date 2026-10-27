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Video Atac devastator asupra Kievului cu rachete balistice rusești: un mort și 10 răniți. Un pod important a fost distrus

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Russia Ukraine War
Atac cu rachete balistice rusești asupra Kievului. Foto: Profimedia
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Rachetele balistice rusești au vizat Kievul într-un nou atac de amploare în cursul nopții trecute, lovind un campus universitar, un pod important, o clădire administrativă și facilități medicale, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Kievul a fost atacat neîncetat de rachete balistice rusești în ultimele luni, în timp ce Moscova exploatează lipsa de apărare antiaeriană a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar 10 persoane au fost rănite, a anunțat Kliciko. Printre victimele rănite în atac se numără un paramedic, un tehnician medical și un student în vârstă de 20 de ani.
Nouă cadre medicale rănite au fost spitalizate, potrivit lui Kliciko.

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„Un atac a lovit podul Pivdenîi. Infrastructura metroului de pe pod a fost de asemenea avariată", a adăugat primarul.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un campus universitar din oraș a fost lovit de Rusia, alături de Parcul Kyoto din Kiev și de clădiri rezidențiale.

Rusia şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete împotriva Ucrainei în ultimele săptămâni, plasând Kievul, un oraş cu aproximativ trei milioane de locuitori, într-o stare de alertă aproape permanentă.

„Rachetele au lovit zone foarte frecventate, iar în apropiere nu se află absolut nicio instalaţie militară", a spus Zelenski.

Aceste lovituri intervin cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unui armistiţiu aşteptat în oraşul devastat Oleşki, ocupat de forţele ruse, după luni de mărturii care semnalau penurii grave de alimente, apă şi medicamente cu care se confruntă locuitorii, amintește Agerpres.

Moscova a declarat luni că va lua în considerare mai multe armistiţii locale din motive umanitare, dar a promis că nu va încetini ritmul general al războiului, chiar în timp ce ambele părţi se pregătesc să reia luna viitoare discuţiile aflate în impas, sub mediere americană.

Editor : M.B.

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