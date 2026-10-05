Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 205 drone lansate într-o noapte. Un mort și opt răniți la Harkov

Rusia a atacat Ucraina cu 205 drone în timpul nopții, inclusiv 49 de aparate de tip Shahed propulsate cu reacție. Trei drone Banderol au lovit Harkovul, provocând moartea unei persoane și rănirea altor opt, în timp ce apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 172 de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Rusia a atacat Harkovul în seara zilei de 4 octombrie cu trei drone „Banderol” propulsate cu reacție, ucigând o persoană și rănind alte opt, dintre care una se află în stare critică, a anunțat primarul orașului, Ihor Terekhov, citat de Kyiv Post.

Dronele au lovit în apropierea unor clădiri rezidențiale din districtul Industrialnyi al orașului. Ferestrele a cinci imobile au fost sparte, iar acoperișurile acestora au fost avariate, potrivit primarului.

„Din păcate, o persoană a murit. În plus, opt persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare critică”, a declarat Terekhov.

Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a precizat că una dintre lovituri a vizat o clădire cu mai multe etaje.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a anunțat că au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la o unitate industrială. Mai multe vehicule au fost, de asemenea, avariate.

Potrivit Novosti.LIVE, bărbatul care și-a pierdut viața în atac se afla într-o mașină împreună cu o femeie și un câine în momentul loviturii. Femeia a supraviețuit, însă a fost internată la terapie intensivă, iar câinele a fost salvat din autoturism și transportat la un centru de îngrijire a animalelor.

Atacul asupra Harkovului a avut loc în cadrul unei ofensive de amploare cu drone lansate de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, începând cu ora 18:00, pe 4 octombrie, Rusia a lansat asupra Ucrainei 205 vehicule aeriene fără pilot (UAV) de atac, printre care 49 de drone de tip Shahed propulsate cu reacție, precum și drone Gerbera, Banderol/Dan-T și drone-momeală Parodiya.

Forțele ucrainene au contracarat atacul folosind aviația, unități de rachete antiaeriene, sisteme de război electronic și sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de foc.

Până la ora 08:00, pe 5 octombrie, apărarea antiaeriană ucraineană doborâse sau neutralizase 172 de drone rusești, au transmis Forțele Aeriene.

„Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor aeriene inamice în 13 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte trei locații”, se arată în raport.

Printre aparatele folosite în atac s-au numărat și dronele Banderol propulsate cu reacție care au lovit Harkovul. Trei dintre acestea au căzut în apropierea unor clădiri rezidențiale din districtul Industrialnyi, provocând moartea unei persoane și rănirea altor opt, potrivit primarului Ihor Terekhov.

În după-amiaza zilei de 2 octombrie, forțele ruse atacaseră două districte din Harkov cu bombe aeriene ghidate. Una dintre bombe a lovit o locuință, ucigând două persoane și rănind alte 42, printre care trei copii.

Atacul a avariat 23 de locuințe, o instituție de învățământ, clădiri de birouri, șapte vehicule și linii electrice. În întreaga regiune Harkov, atacurile rusești din acea zi au provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor 49, potrivit autorităților locale.

Cel mai recent atac aerian are loc în contextul avertismentelor potrivit cărora Rusia și-ar putea intensifica atacurile asupra marilor orașe ucrainene odată cu apropierea iernii.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat anterior că Rusia ar putea încerca să izoleze Kievul, Harkovul și Odesa de restul Ucrainei prin intensificarea atacurilor. El a afirmat, de asemenea, că Liovul, un important centru logistic aflat în apropierea frontierei cu Polonia, ar putea deveni o țintă.

Zelenski a declarat că deține informații potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat eliminarea restricțiilor privind efectuarea atacurilor aeriene.

În același timp, oficiali ucraineni citați de Financial Times au afirmat că Moscova încearcă să intensifice presiunea asupra Kievului și să îl forțeze să accepte cerințele Rusiei, inclusiv cedarea unor teritorii din Donbas, până la începutul anului 2027.

Editor : Ș.A.