Rusia a lansat 310 drone asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri, 4 noiembrie, vizând mai multe regiuni ale țării. Atacurile au provocat incendii, pagube materiale și întreruperi ale alimentării cu energie electrică, iar doi bărbați au fost răniți în orașul Dnipro. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, 272 dintre dronele lansate au fost doborâte sau neutralizate, în timp ce 19 obiective au fost lovite, potrivit Kyiv Post.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, atacul a început pe 3 noiembrie, la ora 18:00, și a implicat 310 vehicule aeriene fără pilot (UAV) de atac, inclusiv drone de tip Shahed (dintre care 81 propulsate de motoare cu reacție), drone Gerbera și drone-capcană Parodiya.

La respingerea atacului au participat aviația ucraineană, unități de rachete antiaeriene, unități de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de apărare antiaeriană.

Până la ora 08:00, pe 4 noiembrie, apărarea antiaeriană ucraineană doborâse sau neutralizase 272 de drone rusești, inclusiv 64 de drone Shahed propulsate de motoare cu reacție, au anunțat Forțele Aeriene.

Datele preliminare arată că dronele rusești au lovit 19 obiective, în timp ce resturi ale aparatelor interceptate au căzut în alte 15 locuri.

Atacuri în Jîtomîr, Odesa și Kovel

În seara zilei de 3 noiembrie, forțele ruse au atacat infrastructura energetică din Jîtomîr, potrivit consiliului municipal.

Autoritățile locale au avertizat că, dacă alimentarea cu energie electrică nu va fi restabilită până dimineață, începând cu ora 09:00, pe 4 noiembrie, vor fi deschise în comunitate așa-numitele „Puncte de Invincibilitate”, centre de sprijin de urgență unde locuitorii se pot încălzi, își pot încărca telefoanele și pot avea acces la internet.

Imagini video au surprins momentul în care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în oraș, în urma atacului.

Rusia a atacat și Odesa, în seara zilei de 3 noiembrie, provocând pagube infrastructurii comerciale. Canalele locale de Telegram au relatat inițial că un centru comercial a fost lovit, fără să existe informații imediate despre victime.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a confirmat ulterior atacul, precizând că acesta a provocat un incendiu de amploare, pe care echipele de intervenție au reușit să îl stingă.

„În pofida alertelor aeriene repetate, echipele de intervenție au stins rapid incendiul și au împiedicat extinderea flăcărilor”, a transmis DSNS.

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa a adăugat că suflul exploziei a spart geamurile clădirilor din apropiere.

În Kovel, regiunea Volînia, un atac rusesc produs pe 3 noiembrie a avariat un obiectiv de infrastructură, lăsând cea mai mare parte a orașului fără energie electrică, a anunțat primarul Ihor Chaika pe Facebook.

Compania municipală de apă, Kovelvodokanal, a trecut la alimentarea din surse de rezervă, ceea ce a permis continuarea furnizării apei până la ora 23:15, pe 3 noiembrie. Dacă situația alimentării cu energie electrică rămânea neschimbată, furnizarea apei urma să fie reluată între orele 06:00 și 09:00, pe 4 noiembrie.

Încălzirea clădirilor rezidențiale a continuat să funcționeze normal, a precizat Chaika.

Atacuri în vestul Ucrainei și la Dnipro

În primele ore ale zilei de 4 noiembrie, forțele ruse au atacat și alte regiuni, vizând infrastructura energetică din vestul Ucrainei.

În regiunea Ternopil, dronele au lovit o instalație energetică. Echipele de intervenție se aflau la fața locului pentru a evalua pagubele și a lua măsurile necesare, au transmis autoritățile regionale.

În Rivne, explozii au fost auzite în jurul orei 04:00, în timp ce apărarea antiaeriană încerca să respingă atacul. Guvernatorul regional Oleksandr Koval a declarat că forțele ruse au încercat să lovească infrastructura energetică.

O locuință privată din raionul Rivne a luat foc, însă nu au fost raportate victime.

În Dnipro, forțele ruse au lovit o instalație industrială, rănind doi bărbați, în vârstă de 38 și 57 de ani. Ambii au suferit răni și au fost spitalizați în stare de gravitate moderată. La locul atacului a izbucnit și un incendiu.

Noi atacuri înaintea negocierilor de pace mediate de SUA

Cel mai recent val de bombardamente nocturne are loc în contextul în care Ucraina, Rusia și Statele Unite se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri, programată pentru 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut o încetare a focului, inclusiv oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, ca prim pas către un acord mai amplu.

Marți, la Berlin, Zelenski a declarat că o încetare a focului ar putea fi pusă în aplicare fără o întâlnire directă între liderii Ucrainei și Rusiei.

El a avertizat, de asemenea, că atacurile continue ale Moscovei subminează perspectivele unor negocieri substanțiale.

Ucraina le-a cerut în repetate rânduri partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană și rachete interceptoare, în special în contextul intensificării atacurilor rusești asupra rețelei energetice a țării.

Editor : Ș.A.