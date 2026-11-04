Live TV

Video Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 310 drone lansate într-o singură noapte. Exploziile au provocat incendii și pene de curent

Data actualizării: Data publicării:
Aftermath of Russian Drone Attack on Odesa on November 2, 2026
Urmările unui atac rusesc cu drone asupra orașului Odesa, Ucraina, în noiembrie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Atacuri în Jîtomîr, Odesa și Kovel Atacuri în vestul Ucrainei și la Dnipro Noi atacuri înaintea negocierilor de pace mediate de SUA

Rusia a lansat 310 drone asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri, 4 noiembrie, vizând mai multe regiuni ale țării. Atacurile au provocat incendii, pagube materiale și întreruperi ale alimentării cu energie electrică, iar doi bărbați au fost răniți în orașul Dnipro. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, 272 dintre dronele lansate au fost doborâte sau neutralizate, în timp ce 19 obiective au fost lovite, potrivit Kyiv Post.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, atacul a început pe 3 noiembrie, la ora 18:00, și a implicat 310 vehicule aeriene fără pilot (UAV) de atac, inclusiv drone de tip Shahed (dintre care 81 propulsate de motoare cu reacție), drone Gerbera și drone-capcană Parodiya.

La respingerea atacului au participat aviația ucraineană, unități de rachete antiaeriene, unități de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de apărare antiaeriană.

Până la ora 08:00, pe 4 noiembrie, apărarea antiaeriană ucraineană doborâse sau neutralizase 272 de drone rusești, inclusiv 64 de drone Shahed propulsate de motoare cu reacție, au anunțat Forțele Aeriene.

Datele preliminare arată că dronele rusești au lovit 19 obiective, în timp ce resturi ale aparatelor interceptate au căzut în alte 15 locuri.

Atacuri în Jîtomîr, Odesa și Kovel

În seara zilei de 3 noiembrie, forțele ruse au atacat infrastructura energetică din Jîtomîr, potrivit consiliului municipal.

Autoritățile locale au avertizat că, dacă alimentarea cu energie electrică nu va fi restabilită până dimineață, începând cu ora 09:00, pe 4 noiembrie, vor fi deschise în comunitate așa-numitele „Puncte de Invincibilitate”, centre de sprijin de urgență unde locuitorii se pot încălzi, își pot încărca telefoanele și pot avea acces la internet.

Imagini video au surprins momentul în care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în oraș, în urma atacului.

Rusia a atacat și Odesa, în seara zilei de 3 noiembrie, provocând pagube infrastructurii comerciale. Canalele locale de Telegram au relatat inițial că un centru comercial a fost lovit, fără să existe informații imediate despre victime.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a confirmat ulterior atacul, precizând că acesta a provocat un incendiu de amploare, pe care echipele de intervenție au reușit să îl stingă.

„În pofida alertelor aeriene repetate, echipele de intervenție au stins rapid incendiul și au împiedicat extinderea flăcărilor”, a transmis DSNS.

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa a adăugat că suflul exploziei a spart geamurile clădirilor din apropiere.

În Kovel, regiunea Volînia, un atac rusesc produs pe 3 noiembrie a avariat un obiectiv de infrastructură, lăsând cea mai mare parte a orașului fără energie electrică, a anunțat primarul Ihor Chaika pe Facebook.

Compania municipală de apă, Kovelvodokanal, a trecut la alimentarea din surse de rezervă, ceea ce a permis continuarea furnizării apei până la ora 23:15, pe 3 noiembrie. Dacă situația alimentării cu energie electrică rămânea neschimbată, furnizarea apei urma să fie reluată între orele 06:00 și 09:00, pe 4 noiembrie.

Încălzirea clădirilor rezidențiale a continuat să funcționeze normal, a precizat Chaika.

Atacuri în vestul Ucrainei și la Dnipro

În primele ore ale zilei de 4 noiembrie, forțele ruse au atacat și alte regiuni, vizând infrastructura energetică din vestul Ucrainei.

În regiunea Ternopil, dronele au lovit o instalație energetică. Echipele de intervenție se aflau la fața locului pentru a evalua pagubele și a lua măsurile necesare, au transmis autoritățile regionale.

În Rivne, explozii au fost auzite în jurul orei 04:00, în timp ce apărarea antiaeriană încerca să respingă atacul. Guvernatorul regional Oleksandr Koval a declarat că forțele ruse au încercat să lovească infrastructura energetică.

O locuință privată din raionul Rivne a luat foc, însă nu au fost raportate victime.

În Dnipro, forțele ruse au lovit o instalație industrială, rănind doi bărbați, în vârstă de 38 și 57 de ani. Ambii au suferit răni și au fost spitalizați în stare de gravitate moderată. La locul atacului a izbucnit și un incendiu.

Noi atacuri înaintea negocierilor de pace mediate de SUA

Cel mai recent val de bombardamente nocturne are loc în contextul în care Ucraina, Rusia și Statele Unite se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri, programată pentru 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut o încetare a focului, inclusiv oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, ca prim pas către un acord mai amplu.

Marți, la Berlin, Zelenski a declarat că o încetare a focului ar putea fi pusă în aplicare fără o întâlnire directă între liderii Ucrainei și Rusiei.

El a avertizat, de asemenea, că atacurile continue ale Moscovei subminează perspectivele unor negocieri substanțiale.

Ucraina le-a cerut în repetate rânduri partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană și rachete interceptoare, în special în contextul intensificării atacurilor rusești asupra rețelei energetice a țării.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
los angeles
4
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
5
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Irina Begu s-a ”transformat” în Celine Dion: ”E fix ceea ce mi-am dorit”
Digi Sport
Irina Begu s-a ”transformat” în Celine Dion: ”E fix ceea ce mi-am dorit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump steag american
Cum ar putea influența Congresul democrat războaiele din Iran și Ucraina și cât de departe poate merge pentru a-l opri pe Trump
profimedia-1148502900
Centrale electrice din Ucraina, lovite de ruși. A fost țintită și o navă cargo în apropiere de Odesa
atac ucraina - Wildberries
Depozit al magazinului online Ozon, din sudul Rusiei, lovit de o dronă ucraineană
soldati britanici
Trupele din UE desfășurate în Ucraina ar putea riposta în cazul unui atac rusesc. Ce prevede planul forței de menținere a păcii
vladimir putin langa comandanti militari
Nici bloggerii ruși loiali nu-l mai cred pe Putin când spune că Rusia poate învinge NATO. „Nu știu de ce a decis că suntem pregătiți”
Recomandările redacţiei
edl sincron marinescu_00410
Risc de blocaj în Justiție: avocații din oficiu nu-și mai primesc...
profimedia-1148979353
Alegătorii din SUA au dat verdictul asupra agendei lui Trump: un...
2026-05-14-2298
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru...
perchezitii politie parchet
„Operațiunea Jupiter”: A 3-a zi de percheziții în București și alte...
Ultimele știri
Datoriile Damen Mangalia au crescut cu 101 milioane de lei în perioada falimentului. Vânzarea șantierului naval ar acoperi 1/3 din ele
Negociatorul Iranului, după alegerile din SUA: „Fie din conştiinţă, fie din cauza costului vieţii, americanii au spus nu războiului”
Ela Bălan, Asociația pentru Relații Comunitare & Raiffeisen Comunități: „Dacă le impui oamenilor soluții, nu produci schimbare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu...
Fanatik.ro
Fostul finanţator de la Dinamo, lovitură de 80.000.000 de euro!
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre Ricardo Pădurariu, noul star al FCSB care ”i-a distrus pe Alex Dobre și Macalou în 9 zile!” 
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...