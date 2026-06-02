Cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopţii asupra unor oraşe din Ucraina, transmite BBC. Două blocuri de apartamente înalte au fost lovite în Kiev. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa „atacuri sistematice” asupra Ucrainei, ca răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Luhansk.

Mii de oameni s-au adăpostit în Kiev, în timp ce coloane mari de fum se ridicau din centrul oraşului. Alerte de raid aerian au fost emise în cea mai mare parte a Ucrainei. Cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopţii asupra unor oraşe din Ucraina. Cinci persoane au fost ucise în Dnipro şi 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marţi. Alte patru persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puţin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că două blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraş şi se teme că există persoane blocate sub dărâmături.

Klitschko a îndemnat oamenii să rămână în adăposturi. Şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, Timur Tkachenko, a declarat: „Inamicul loveşte cu rachete balistice.”

Pe măsură ce atacurile ruseşti loveau Kievul în zori, se auzea zumzetul dronelor printre mai mult de o duzină de explozii puternice, pe măsură ce loviturile îşi făceau efectul.

Au fost raportate, de asemenea, întreruperi de curent şi incendii în tot oraşul, iar amploarea pagubelor nu este încă clară.

O instalaţie industrială a fost, de asemenea, atacată în Zaporojie.

Zelenski: Avertismentele serviciilor de informaţii privind atacurile ruseşti rămân valabile. Este posibil un atac de amploare – l-au pregătit!

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat luni avertismentul adresat cetăţenilor cu privire la un posibil atac „masiv” al Rusiei, potrivit CNN.

„Avertismentele serviciilor de informaţii privind atacurile ruseşti rămân valabile. Este posibil un atac de amploare – l-au pregătit”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa „atacuri sistematice” asupra Ucrainei, ca răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Luhansk, controlată de Rusia, în care au murit 21 de persoane.

Ministerul rus de Externe a avertizat, de asemenea, cetăţenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice şi al organizaţiilor internaţionale, să părăsească Kievul „cât mai curând posibil”.

Atacurile ruseşti au avut loc în contextul în care Ucraina şi-a extins atacurile asupra instalaţiilor petroliere ruseşti.

