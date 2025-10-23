Atac masiv al rușilor asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând: sunt cel puțin șapte răniți

Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate.

În cursul serii, fusese emisă o alertă pentru a avertiza locuitorii capitalei cu privire la un posibil atac cu rachete în timpul nopţii, relatează Ukrainska Pravda, potrivit News.ro.

Şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Timur Tkacenko, a declarat că drone ruseşti au avariat mai multe locuinţe şi clădiri, printre care o grădiniţă.

„Şapte persoane au fost rănite în capitală după atacul inamic din această seară. Cinci dintre ele au fost spitalizate. Două primesc tratament ambulatoriu”, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Foto: REUTERS

Potrivit primarului, în districtul Podilski au izbucnit incendii în trei clădiri rezidenţiale, au ars maşini în mai multe curţi, iar resturi au căzut lângă o sinagogă. În plus, unda de şoc a avariat ferestrele mai multor case, ale unei şcoli şi ale unei grădiniţe.

În districtul Obolon, unda de şoc provocată de doborârea unei drone a avariat ferestrele unei clădiri rezidenţiale.

Serviciul de Urgenţă al Statului a adăugat că, în cartierul Desnianski, o dronă rusă a lovit etajul 21 al unei clădiri rezidenţiale de 24 de etaje, fără a exploda însă.

La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire în construcţie.

Şase persoane, dintre care doi copii, fuseseră ucise în atacurile lansate de Rusia cu o noapte înainte împotriva diferitelor regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev.

