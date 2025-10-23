Live TV

Atac masiv al rușilor asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând: sunt cel puțin șapte răniți

Data publicării:
foc dupa un atac cu drone in kiev
Foto: REUTERS

Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate.

În cursul serii, fusese emisă o alertă pentru a avertiza locuitorii capitalei cu privire la un posibil atac cu rachete în timpul nopţii, relatează Ukrainska Pravda, potrivit News.ro. 

Şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Timur Tkacenko, a declarat că drone ruseşti au avariat mai multe locuinţe şi clădiri, printre care o grădiniţă.

„Şapte persoane au fost rănite în capitală după atacul inamic din această seară. Cinci dintre ele au fost spitalizate. Două primesc tratament ambulatoriu”, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Foto: REUTERS

 Potrivit primarului, în districtul Podilski au izbucnit incendii în trei clădiri rezidenţiale, au ars maşini în mai multe curţi, iar resturi au căzut lângă o sinagogă. În plus, unda de şoc a avariat ferestrele mai multor case, ale unei şcoli şi ale unei grădiniţe.

În districtul Obolon, unda de şoc provocată de doborârea unei drone a avariat ferestrele unei clădiri rezidenţiale.

Serviciul de Urgenţă al Statului a adăugat că, în cartierul Desnianski, o dronă rusă a lovit etajul 21 al unei clădiri rezidenţiale de 24 de etaje, fără a exploda însă.

La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire în construcţie.

Şase persoane, dintre care doi copii, fuseseră ucise în atacurile lansate de Rusia cu o noapte înainte împotriva diferitelor regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Steaguri UE
10 lucruri de urmărit la summitul liderilor UE de astăzi...
banda politia nu treceti
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului...
Bundeswehr vehicul blindat armata germana erding
Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un...
one red wind sock and dramatic sky
Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum...
Ultimele știri
12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer
Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump
Cererea pentru lucrători străini depășește numărul aprobat de Guvern. Reprezentanții PIFM: „Aproape triplu față de limita stabilită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambasada Rusiei
Un bărbat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București
BRUSSELS-EUROPEAN-COUNCIL-SUMMIT
Reuniunea Consiliului European, umbrită de tensiuni: Ce lideri vin la Bruxelles pregătiți de veto și ce nemulțumiri au
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
„Este o zonă a morții pentru Rusia”: Sute de soldați ruși au rămas blocați în Delta Niprului, unde sunt vânați de drone și mor de foame
France hosts "Coalition of the Willing" summit in support to Ukraine
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în fața Rusiei, avertizează șeful Statului Major. Situaţia „crapă peste tot”
European Political Community summit in Copenhagen
Zelenski spune că propunerea lui Trump de a îngheța războiul la actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Partenerii noștri
Pe Roz
A zâmbit, a crezut că a reușit, apoi a trebuit să se retragă. Moment stânjenitor la un concurs de Miss, cu...
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Gazzetta dello Sport a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua. Ce au scris italienii înaintea meciului cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Adevărul despre transformarea lui Adele. Regulile de aur care au ajutat-o să slăbească mai bine de 45 de...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său