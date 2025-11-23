Live TV

Atac masiv cu drone asupra orașului Harkov. Trei oameni au murit iar cel puțin 8 sunt răniți

atac drona harkov ucraina

Forțele ruse au lansat duminică un atac „masiv” cu drone asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite, au declarat oficialii, potrivit Reuters.

„Are loc un atac masiv asupra orașului Harkov”, a scris primarul Ihor Terekhov pe aplicația de mesagerie Telegram.

Terekhov a spus că trei persoane au fost ucise, iar guvernatorul regional Oleh Syniehubov a declarat că opt persoane au fost rănite.

Au fost înregistrate cincisprezece atacuri în șase zone ale orașului din nord-estul Ucrainei.

Harkov, situat la 30 km de granița cu Rusia, a rezistat încercărilor Rusiei de a-l captura la începutul războiului care durează de mai bine de trei ani și jumătate și, de atunci, a fost ținta frecventă a atacurilor.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, situată mai la sud, a declarat că două persoane au fost ucise într-un atac rus asupra orașului Marhanets.

Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: Planul de pace al SUA trebuie aprobat de Ucraina
atac rusesc zaporojie
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: 5 oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 19 morți, 66 de răniți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski
nava incendiu dunare tulcea ucraina
Locuitorii evacuați din Ceatalchioi și Plauru se pot întoarce acasă, după ce incendiul de pe nava cu GPL a fost stins
