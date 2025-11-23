Forțele ruse au lansat duminică un atac „masiv” cu drone asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite, au declarat oficialii, potrivit Reuters.

„Are loc un atac masiv asupra orașului Harkov”, a scris primarul Ihor Terekhov pe aplicația de mesagerie Telegram.

Terekhov a spus că trei persoane au fost ucise, iar guvernatorul regional Oleh Syniehubov a declarat că opt persoane au fost rănite.

Au fost înregistrate cincisprezece atacuri în șase zone ale orașului din nord-estul Ucrainei.

Harkov, situat la 30 km de granița cu Rusia, a rezistat încercărilor Rusiei de a-l captura la începutul războiului care durează de mai bine de trei ani și jumătate și, de atunci, a fost ținta frecventă a atacurilor.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, situată mai la sud, a declarat că două persoane au fost ucise într-un atac rus asupra orașului Marhanets.

Editor : A.C.