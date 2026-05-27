Atac masiv cu drone asupra Sevastopolului: Rusia susține că ucrainenii au lovit cu rachete Storm Shadow

Unităţile de apărare antiaeriană din oraşul-port Sevastopol (Crimeea anexată) au ripostat unui atac ucrainean masiv cu drone, doborând circa 20 dintre ele, a declarat guvernatorul prorus Mihail Razvojaev pe contul său de Telegram, indicând că forţele ucrainene au utilizat în atacul lor şi rachete Storm Shadow, relatează Reuters.

Conform datelor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită, potrivit lui Mihail Razvojaev. Câteva clădiri, inclusiv un sediu regional al băncii centrale ruse şi un bloc de apartamente cu opt etaje, au fost avariate în atac, a adăugat el.

Rachetele Storm Shadow sunt fabricate de un consorţiu franco-britanic. Rusia, care a anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014, i-a convocat anterior pe ambasadorii britanic şi francez pentru a protesta împotriva utilizării acestor arme de către Ucraina.

Unele media ucrainene, citând surse ale armatei, au confirmat atacul asupra Crimeii, indicând cu au fost vizate obiective militare şi strategice, inclusiv comandamentul Flotei Rusiei din Marea Neagră, utilizat ca centru de comandă al trupelor ruse în luptele din Ucraina.

Potrivit publicaţiei Dialog, explozii s-au auzit pe aeroporturile militare ruseşti din Belbek, Kacea şi Saki (toate situate în Crimeea).

De fapt, după miezul nopţii, explozii s-au auzit în apropierea unor instalaţii militare şi strategice ale ocupanţilor ruşi din aproape toate zonele Crimeei, scrie acelaşi portal ucrainean.

Rusia a doborât 140 de drone

Un alt atac ucrainean a vizat miercuri dimineaţă o unitate de reparare şi întreţinere a avioanelor militare din oraşul-port Taganrog din sudul Rusiei, la est de graniţa cu Ucraina. Aici, potrivit primarului local Svetlana Kamburova, două persoane au fost rănite după ce Rusia a doborât o „rachetă".

În total, Rusia a doborât 140 de drone în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a anunţat agenţia de ştiri Interfax, citând un comunicat al Ministerului rus al Apărării.

Autorităţile ucrainene au anunţat pe Telegram că atacurile ruseşti de noaptea trecută asupra regiunilor Dnipropetrovsk (centru-est) şi Zaporojie (sudul Ucrainei) au făcut 21 de răniţi.

În cursul nopţii trecute, Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra oraşului Cernigău (din nordul Ucrainei), unde s-au auzit cel puţin 15 explozii. Şeful administraţiei militare locale Dmitro Brîjinski a afirmat că o întreprindere a fost lovită în cursul acestui atac, fără alte precizări, potrivit agenţiei de presă Unian.

