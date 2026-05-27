Live TV

Atac masiv cu drone asupra Sevastopolului: Rusia susține că ucrainenii au lovit cu rachete Storm Shadow

Data publicării:
Rachetă Storm Shadow.
Rachetă Storm Shadow. Foto: Profimedia
Din articol
Rusia a doborât 140 de drone

Unităţile de apărare antiaeriană din oraşul-port Sevastopol (Crimeea anexată) au ripostat unui atac ucrainean masiv cu drone, doborând circa 20 dintre ele, a declarat guvernatorul prorus Mihail Razvojaev pe contul său de Telegram, indicând că forţele ucrainene au utilizat în atacul lor şi rachete Storm Shadow, relatează Reuters.

Conform datelor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită, potrivit lui Mihail Razvojaev. Câteva clădiri, inclusiv un sediu regional al băncii centrale ruse şi un bloc de apartamente cu opt etaje, au fost avariate în atac, a adăugat el.

Rachetele Storm Shadow sunt fabricate de un consorţiu franco-britanic. Rusia, care a anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014, i-a convocat anterior pe ambasadorii britanic şi francez pentru a protesta împotriva utilizării acestor arme de către Ucraina.

Unele media ucrainene, citând surse ale armatei, au confirmat atacul asupra Crimeii, indicând cu au fost vizate obiective militare şi strategice, inclusiv comandamentul Flotei Rusiei din Marea Neagră, utilizat ca centru de comandă al trupelor ruse în luptele din Ucraina.

Potrivit publicaţiei Dialog, explozii s-au auzit pe aeroporturile militare ruseşti din Belbek, Kacea şi Saki (toate situate în Crimeea).

De fapt, după miezul nopţii, explozii s-au auzit în apropierea unor instalaţii militare şi strategice ale ocupanţilor ruşi din aproape toate zonele Crimeei, scrie acelaşi portal ucrainean.

Rusia a doborât 140 de drone

Un alt atac ucrainean a vizat miercuri dimineaţă o unitate de reparare şi întreţinere a avioanelor militare din oraşul-port Taganrog din sudul Rusiei, la est de graniţa cu Ucraina. Aici, potrivit primarului local Svetlana Kamburova, două persoane au fost rănite după ce Rusia a doborât o „rachetă".

În total, Rusia a doborât 140 de drone în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a anunţat agenţia de ştiri Interfax, citând un comunicat al Ministerului rus al Apărării.

Autorităţile ucrainene au anunţat pe Telegram că atacurile ruseşti de noaptea trecută asupra regiunilor Dnipropetrovsk (centru-est) şi Zaporojie (sudul Ucrainei) au făcut 21 de răniţi.

În cursul nopţii trecute, Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra oraşului Cernigău (din nordul Ucrainei), unde s-au auzit cel puţin 15 explozii. Şeful administraţiei militare locale Dmitro Brîjinski a afirmat că o întreprindere a fost lovită în cursul acestui atac, fără alte precizări, potrivit agenţiei de presă Unian.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
3
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
4
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Avertizare meteo de furtuni.
5
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
Digi Sport
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ORESUND BRIDGE OPENS BETWEEN SWEDEN AND DENMARK.
Noua frontieră în războiul hibrid al Rusiei contra NATO. Cum a devenit Strâmtoarea Oresund laborator de teste pentru Kremlin
A Boeing 737 MAX Navigational Display showing Airports, Route and TCAS traffic
Rusia poate bruia semnalele GPS până în inima Europei. Autoritatea lituaniană: numărul de antene de „spoofing” GPS a crescut de 12 ori
Avion
Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă
Mitropolitul ortodox rus Ilarion
Reacția Rusiei după ce mitropolitul ortodox Ilarion a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri
China nu are legături cu Rusia
Reacția Chinei după ce Moscova a cerut evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev
Recomandările redacţiei
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Salarii mai mari pentru președinte, premier, miniștri și parlamentari...
European Parliament EU vote voting concept
UE ar putea refuza noilor state membre dreptul de veto. Plan...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Kelemen Hunor, despre varianta Radu Burnete premier: „E consilier...
Călin Georgescu.
Criza guvernamentală, motiv de manipulare pe TikTok în favoarea lui...
Ultimele știri
Parlamentul scoţian susţine vrea să organizeze un al doilea referendum pentru independenţă. Reacția Londrei
Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe teritoriul propriu rachete Patriot
“DIGI DONEAZĂ VIAȚĂ” trece granițele României. O singură campanie, patru țări şi mii de șanse la viață
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Dinamo – Craiova, derby-uri la transferuri. Nicolescu a dezvăluit cum l-a ratat pe David Matei, cum l-a...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
El este antrenorul român care și-a dat amendă singur după ce a întârziat 20 de secunde. Tocmai a plecat din...
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Dom de căldură neobişnuit format deasupra Europei! Temperaturile vor fi sufocante în următoarea perioadă
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special