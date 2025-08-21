Live TV

Atac masiv cu drone și rachete al Rusiei, departe de linia frontului, în ciuda negocierilor de pace: un mort și mai mulți răniți

Atac rusesc în Lviv Foto- Andryi
Atac rusesc cu drone Shahed în Lviv. Foto: Andryi Sadovyi/Telegram
O persoană a decedat, mai multe au fost rănite

Rusia a lansat o serie de rachete și drone care au vizat orașe din toată Ucraina în noaptea de 20 spre 21 august, ucigând o persoană, rănind alte 14 și provocând incendii la o mare fabrică de electronice din Mukacevo, pagube fiind raportate și în alte orașe, inclusiv Lviv, anunță Kyiv Independent.

Reacția președintelui ucrainean la atacurile din noaptea de 20 spre 21 august

ACTUALIZARE 10:30 „În această noapte, armata rusă a stabilit unul dintre recordurile sale nebunești. Au lovit întreprinderi de infrastructură civilă, clădiri rezidențiale, oamenii noștri.

Au lansat atac împotriva unei întreprinderi americane din Transcarpatia. Era o întreprindere civilă obișnuită, cu investiții americane. Produceau obiecte de uz casnic obișnuite, cum ar fi mașini de cafea. Și asta este o țintă pentru ruși. Este foarte revelator. În prezent, incendiul este încă în curs de stingere. Până în acest moment, se știe că 15 persoane au fost rănite în urma atacului. Toate au primit îngrijiri medicale.

Echipele de salvare lucrează și în multe alte regiuni, de la Zaporoje până la Volîn. În total, în noaptea trecută, împotriva Ucrainei au fost folosite 574 drone de atac și 40 de rachete. O mare parte au fost doborâte. Din păcate, nu toate.

Și acest atac a fost lansat de ruși de parcă nimic nu s-ar fi schimbat. De parcă nu ar exista niciun efort din partea lumii pentru a opri acest război. Este nevoie de o reacție la acest lucru. Până în prezent, nu există niciun semnal din partea Moscovei că ar intenționa cu adevărat să participe la negocieri substanțiale și să pună capăt acestui război. Este nevoie de presiune. Sancțiuni puternice, tarife puternice. Mulțumesc tuturor celor care ajută!”, este reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la atacurile rusești din noaptea de 20 spre 21 august. 

Victimă a atacului
Victimă a atacului
Victimă a atacului | Poza 1 din 4
Victimă a atacului
Incendiul de la fabrică | Poza 2 din 4
Incendiul de la fabrică
Pagubele provocate de atac | Poza 3 din 4
Pagubele provocate de atac
Fabrica atacată | Poza 4 din 4
Fabrica atacată
O persoană a decedat, mai multe au fost rănite

ACTUALIZARE 09:50 Un nou bilanț al atacurilor Rusiei din noaptea de 20 spre 21 august din Ucraina este de un mort și 14 răniți, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent.

Știrea inițială

Atacul survine în contextul în care Moscova continuă să lanseze atacuri zilnice asupra civililor ucraineni, în ciuda începerii negocierilor de pace la nivel înalt cu Washingtonul cu doar șase zile înainte.

Explozia a fost auzită în regiunea Rivne în noaptea de 21 august, când Rusia a lansat bombardiere și drone, determinând emiterea unei alerte de raid aerian în toată Ucraina.

Trei explozii au fost auzite în regiunea Rivne, în momentul în care avioane de vânătoare rusești MiG-31, capabile să lanseze rachete balistice Kinjal, au decolat.

Regiunea Rivne din vestul Ucrainei se află departe de linia frontului și este situată la aproximativ 304 kilometri vest de Kiev.

Între timp, în capitala Ucrainei, mass-media locale au relatat că drone rusești Shahed se apropiau de Kiev.

Dronele zburau în spațiul aerian deasupra periferiilor Kievului, a relatat administrația militară a orașului la ora 3:48 dimineața, ora locală. Apărarea aeriană era în alertă în capitala Ucrainei în timpul atacului rus, a anunțat administrația militară a orașului Kiev la ora 3:55 dimineața.

Forțele aeriene ucrainene au raportat pentru prima dată că zeci de drone rusești se îndreaptă spre vestul Ucrainei, inclusiv spre regiunile Lviv, Ternopil și Hmelnițkii.

Explozia a fost auzită în orașele Lviv, Luțk și Mukacevo, din extremitatea vestică a Ucrainei, a relatat ulterior presa.

În regiunea Lviv, o dronă Shahed a fost zărită deasupra districtului Zolociv, a declarat guvernatorul Maksyi Kozițkii.

Alte explozii au fost auzite în Lviv la ora locală 4:49, a relatat Suspilne.

Hartă cu oblastul Lviv Foto- Kyiv Independent - copie
Hartă cu oblastul Lviv Foto- Kyiv Independent

Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra orașului Lviv, ucigând o persoană și rănind alte două. Zeci de case au fost avariate.

În Mukacevo a fost lovit un obiectiv comercial, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului, au anunțat autoritățile locale. Consiliul municipal din Mukacevo a recomandat ulterior locuitorilor să țină ferestrele închise și să rămână în case din cauza unui incendiu provocat de un atac cu rachete rusești.

Locul lovit în atac pare a fi o fabrică operată de Flex, care are aproximativ 800 de angajați în tura de noapte, a declarat un angajat al fabricii pentru Kyiv Independent. Majoritatea angajaților fabricii s-au refugiat în adăposturi modulare din beton din incintă când a fost declanșată prima alertă de raid aerian, au spus ei. Fabrica nu produce bunuri pentru sectorul apărării, iar clădirile de pe amplasament vor fi probabil distruse de incendiu ca urmare a atacului rus, a adăugat angajatul fabricii.

Un număr de 12 persoane au fost spitalizate în Mukacevo în urma atacului rus, zece fiind transportate la spitalul St. Martin din oraș de serviciile de urgență, iar alte două victime au ajuns pe cont propriu, potrivit consiliului local.

 

