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Video Atac mortal în centrul Kievului. Rusia a bombardat un centru de afaceri și a ucis o persoană

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Sursa foto: Telegram
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Atacul rus asupra Kievului a provocat moartea unei persoane, iar alte 7 persoane au fost rănite. Informația a fost comunicată de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de Administrația Militară a orașului Kiev pe 23 septembrie, relatează UNN.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că numărul răniților se apropia de zece.

„În urma atacului inamicului, 8 persoane au fost rănite în capitală. Una dintre persoanele rănite, care a fost internată în stare gravă, a decedat la spital. În prezent, 4 persoane rănite se află internate în secțiile spitalelor din oraș”, a scris Klitschko pe rețelele sociale.

„La ora 10:00, o persoană a fost ucisă și șapte persoane au fost rănite în urma atacului inamic asupra capitalei”, a confirmat Administrația Militară a Orașului Kiev (KCMA).

Potrivit lui Klitschko, urmările atacului rus din această dimineață sunt înregistrate în trei raioane ale capitalei.

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Editor : A.R.

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