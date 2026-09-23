Atacul rus asupra Kievului a provocat moartea unei persoane, iar alte 7 persoane au fost rănite. Informația a fost comunicată de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de Administrația Militară a orașului Kiev pe 23 septembrie, relatează UNN.
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că numărul răniților se apropia de zece.
„În urma atacului inamicului, 8 persoane au fost rănite în capitală. Una dintre persoanele rănite, care a fost internată în stare gravă, a decedat la spital. În prezent, 4 persoane rănite se află internate în secțiile spitalelor din oraș”, a scris Klitschko pe rețelele sociale.
„La ora 10:00, o persoană a fost ucisă și șapte persoane au fost rănite în urma atacului inamic asupra capitalei”, a confirmat Administrația Militară a Orașului Kiev (KCMA).
Potrivit lui Klitschko, urmările atacului rus din această dimineață sunt înregistrate în trei raioane ale capitalei.
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Editor : A.R.