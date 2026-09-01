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Atac mortal la un poligon din Muntenegru: un rus a ucis trei oameni, apoi s-a sinucis

Data actualizării: Data publicării:
Kotor, Montenegro, August 2, 2024. Plastic police cordon with the message STOP on a car.
Poliția din Muntenegru. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un cetățean rus suspectat că ar fi ucis trei persoane la un poligon de tir din Danilovgrad, în centrul Muntenegrului, s-a sinucis marți, după ce a deschis focul asupra poliției în momentul în care a fost găsit în apropierea orașului de coastă Herceg Novi, au declarat autoritățile locale, citate de Balkan Insight.

Victimele erau toate trei din Muntenegru.

Poliția l-a identificat pe suspect ca fiind cetățeanul rus Mihail Nikolaevici Șabunin, în vârstă de 30 de ani.

Directorul poliției, Lazar Scepanovic, a declarat marți că ofițerii l-au localizat pe Șabunin într-o zonă împădurită de deasupra cartierului Topla din orașul de coastă Herceg Novi. „După ce suspectul a fost înconjurat și s-a aflat într-o situație fără ieșire, a deschis focul în direcția ofițerilor de poliție și apoi s-a sinucis folosind o armă de foc”, a spus Scepanovic.

Poliția a precizat că Șabunin vizitase poligonul de tir „Ceska Zbrojevka” din Danilovgrad în zilele premergătoare crimelor.

„A efectuat o serie de trageri de probă la poligon, a intrat în clădire și a comis crimele”, a spus Scepanovic. „După aceea, a plecat cu una dintre mașinile victimelor.”

Poliția a găsit ulterior vehiculul pe care Șabunin l-ar fi folosit pentru a părăsi locul crimei în Rogami, lângă Podgorica. Polițiștii consideră că Șabunin a călătorit ulterior cu un taxi de la Podgorica spre Herceg Novi.

Scepanovic l-a descris pe suspect ca fiind periculos și a precizat că acesta a luat cu el o armă de foc și muniție după comiterea crimelor.

Clubul de tir „Ceska Zbrojevka” a declarat postului public de televiziune RTCG că cele trei victime erau angajații săi și se aflau la locul de muncă fără arme și fără posibilitatea de a se apăra.

Poliția a îndemnat inițial locuitorii să rămână în case cât timp suspectul era în libertate și a avertizat populația să evite contactul cu persoane necunoscute și să semnaleze orice comportament suspect.

Autoritățile nu au dezvăluit un posibil motiv și nici nu au furnizat detalii suplimentare despre circumstanțele care au dus la comiterea crimelor.

„Ofițerii de poliție își continuă activitățile în cooperare cu Parchetul Superior de Stat din Podgorica pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, inclusiv cauza și motivul acestuia, și pentru a clarifica pe deplin întreaga situație”, se arată în comunicat.

Prim-ministrul Milojko Spajic a transmis condoleanțe familiilor victimelor. El a declarat că zilele de 1 și 2 septembrie vor fi declarate zile de doliu în Muntenegru.

Editor : M.C

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