Video Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin nouă oameni răniți. Capitala, în beznă

Data publicării:
Aftermath of Russia's strikes in Kyiv
Rușii au atacat Kievul cu drone și rachete în noapte de 9 spre 10 octombrie. Foto: Reuters

La Kiev, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu 17 etaje în urma unui atac al dronelor rusești. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență, iar nouă au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene, citate de Ukrainska Pravda. De asemenea, mai multe părți din oraș au rămas fără alimentare cu energie electrică.

„Avem informații despre căderea resturilor dronelor doborâte în mai multe locații”, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare de la Kiev.

Tkachenko a transmis că, în districtul Podilskii, într-o curte au fost găsite fragmente dintr-o țintă inamică doborâtă.

„În ceea ce privește alte consecințe, clarificăm situația pe teren”, a completat el.

În plus, fațadele a două clădiri rezidențiale și două mașini au fost avariate în cartierul Holosiivskii.

Potrivit primarului Vitali Kliciko, în districtul Pecersk, resturi de drone au lovit o clădire rezidențială, provocând un incendiu la mai multe etaje. „Actualizare privind districtul Pecersk: în urma atacului, un incendiu a izbucnit la etajele 6-7 ale unei clădiri cu 17 etaje. Mai multe apartamente au fost avariate. Oamenii sunt evacuați.”

La ora 2:33, Kliciko a raportat că două persoane au fost rănite în districtul Pechersk. Una dintre ele a fost spitalizată. A doua a fost tratată la fața locului de către medici.

La primele ore ale dimineții, capitala ucraineană era în beznă, atacurile rusești țintind cu drone și rachete balistice infrastructura energetică a orașului.

Editor : Ș.R.

