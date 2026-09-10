Live TV

Video Atac rusesc asupra unui centru comercial în Pavlograd. Cel puţin patru morţi şi 60 de răniţi

Data publicării:
HR3wOXCWUAsQ9Oi
Rusia şi Ucraina sunt angajate de luni de zile într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă de acţiune. Foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi 60 rănite joi într-un atac rusesc asupra unui centru comercial din oraşul Pavlograd, în estul Ucrainei, au anunţat autorităţile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În urmă cu circa o oră, ruşii au atacat un centru comercial din centrul oraşului Pavlograd. În plină zi, într-un moment în care străzile erau aglomerate”, a declarat ministrul de interne ucrainean, Ivan Vîghivski, pe Telegram.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Parchetul şi guvernatorul regional, Oleksandr Ganja, anunţaseră mai înainte un bilanţ provizoriu de trei morţi şi 34 de răniţi, adăugând că magazine şi vehicule au fost avariate.

În Rusia, un atac ucrainean cu dronă asupra oraşului Novi Oskol, din regiunea de frontieră Belgorod, a ucis o persoană şi a rănit alte şase, au raportat serviciile de salvare.

Rusia şi Ucraina sunt angajate de luni de zile într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă de acţiune, care vizează tot mai mult situri civile, precum fabrici, rafinării, depozite, infrastructuri portuare şi nave.

Aceste atacuri provoacă un număr tot mai mare de victime civile.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna aceasta, citat de publicaţia americană Axios, că preşedintele rus Vladimir Putin a semnalat Washingtonului disponibilitatea sa de a începe negocieri care vizează o „dezescaladare” în această iarnă, ceea ce ar putea duce la suspendarea bombardamentelor asupra zonelor strategice de către ambele părţi.

Zelenski a declarat că se aşteaptă la o reluare a discuţiilor între Moscova, Kiev şi Washington în septembrie pentru găsirea unei soluţii care să pună capăt războiului din Ucraina.

Kremlinul a anunţat la rândul său că „nu exclude” o reluare a discuţiilor tripartite, dar consideră că este „încă prea devreme pentru a discuta un loc şi date exacte”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
Elon Musk.
4
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
5
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!
Digi Sport
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag USA steag drapel Iran
Dispută la ONU pe tema sancțiunilor împotriva Iranului. Rusia și China cer timp pentru negocieri
CIA website
CIA neagă informația conform căreia șeful agenției ar putea juca un rol mai important în procesul de pace din Ucraina
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan propune majorarea cu 10% a bugetului UE, pe fondul amenințării ruse: „Europa devine mai slabă și mai divizată”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Mark Rutte, mesaj înaintea alegerilor din Franța: NATO va rămâne „unită și puternică”. Avertismentul legat de Rusia
Harta lumii și zona cu probleme.
Japonia solicită modificarea noii hărți ONU a lumii din cauza unei „inexactități” referitoare la Rusia
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 3 - GRADINITA DE VARA - 26 IUN 2023
„Vor să câștige legitimitate”. Cum vede Robert Negoiță „jocul AUR” și...
ilie bolojan
„Sunt momente decisive pentru România.” Ce spune Ilie Bolojan despre...
Ambasada Rusiei la București
Reacția Ambasadei Rusiei la arestarea unui cetățean rus pentru...
El Nino weather phenomenon cause drought in southeast asia.
El Nino se intensifică și ar putea deveni cel mai puternic...
Ultimele știri
Canada şi Ucraina se angajează să încheie un parteneriat pe „100 de ani”
Iranul a reluat producția de rachete balistice (WSJ)
Robert Negoiță: Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi în Parlament, dacă va fi desemnat ca premier
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Fecioara și schimbările pe care le aduce. Două zodii sunt direct vizate
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la...
Adevărul
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Playtech
Când intră următorii bani de la stat în septembrie. Calendarul plăților până pe 21 septembrie pentru familii...
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Gafă în platforma E-Sănătatea Mea, unde o persoană cu dizabilități s-a ales cu statutul de „handicapată”...
Newsweek
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Labradorul nu este pentru oricine. 4 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-l iei acasă
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...