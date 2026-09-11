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Atac rusesc cu drone asupra unor benzinării din Kiev. Cel puţin doi oameni au fos uciși şi opt au fost răniţi

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atac kiev
Foto: dsns.gov.ua
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Două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite vineri, într-un atac rusesc cu dronă la o staţie de alimentare cu carburant din Kiev, a anunţat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, după ce mai multe benzinării au fost vizate în cursul dimineţii.

„Acum sunt doi morţi în atacul din acestă dimineaţă la o staţie de alimentare cu carburant, la Kiev. O victimă a murit la spital”, a anunţat pe Telegram Kliciko, potrivit News.ro.

În alt mesaj, el a precizat că opt persoane au fost rănite, dintre care şase au fost spitalizate, potrivit unui ultim bilanţ.

Drone ruseşti au lovit „simultan”, vineri dimineaţa, două benzinării din reţeaua Ukrnafta, la Kiev, a anunţat peFacebook directorul întreprinderii de hidrocarburi Ukrnafta, Bodgan Kukura.

„Nu există niciun obiectiv militar în acest atacuri. Doar teroarea împotriva populaţiei”, a denunţat el.

Una dintre cele două staţii ţintite a fost vizată într-o dublă lovitură „cinică”, o tactică folosită cu regularitate, în care un al doilea proiectil este lansat în acelaşi loc, după un prim impact, a denunţat el.

Bodgan Kukura a postat înregistrări video în care apar membri ai serviciilor de salvare intervenind la staţii puternic avariate, din care se ridică fum.

Atacuri ruseşti la staţii de alimentare cu carburant sunt curente în regiuni situate în apropiere de front.

Kievul este, de mai multe săptămâni ţinta unor valuri de atacuri cu drone cu reacţie ruseşti - dispozitive care pot să zboare până la cinci kilometri altitudine şi cu o viteză cuprinsă între 400 şi 600 de kilometri pe oră -, lansate atât ziua, cât şi noaptea împotriva unor depozite, magazine mari şi centre logistice.

„Scopul principal al acestor atacuri este să paralizeze activitatea economică, să facă livrările a orice extrem de dificile”, a declaratla postul local Kyiv24 un expert militar de la Instititul de Cooperare Euroatlantică, Igor Kozî.

Editor : M.B.

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