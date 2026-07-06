Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Cel puţin opt morți și 34 de răniți

Rusia a lansat duminică noapte valuri de rachete şi drone către Kiev şi regiunea înconjurătoare, provocând moartea a cel puţin opt persoane şi rănirea altor 34.

Autorităţile au declarat că cel puţin şapte persoane au fost ucise şi 24 rănite în zona oraşului Kiev.

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi 10 persoane au fost rănite în localităţile situate în imediata apropiere a capitalei, din regiunea Kiev, a declarat guvernatorul regional Mikola Kalaşnik, potrivit News.ro.

Timur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a raportat că o clădire de locuinţe a fost parţial distrusă între etajele 7 şi 9 în cartierul Podilski al oraşului.

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Alte clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost, de asemenea, lovite în cartierul Podilski, iar alte trei blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnitski.

Autorităţile au declarat că cel puţin trei persoane au fost ucise şi şapte rănite în perimetrul oraşului Kiev. Cel puţin o persoană a fost ucisă şi 10 persoane au fost rănite în localităţile situate în imediata apropiere a capitalei, din regiunea Kiev, a declarat guvernatorul regional Mikola Kalaşnik.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că atacul a distrus o „clădire nerezidenţială” în cartierul Podilski, precum şi mai multe garaje, un depozit şi o „clădire nerezidenţială” avariată, de asemenea, în cartierele Holosiivski şi Darnitski.

Au fost semnalate mai multe explozii în jurul orei 01:40, ora locală, şi apoi din nou în timpul valurilor ulterioare de atacuri, la ora 02:10 şi la ora 03:15, potrivit jurnaliştilor de la Kyiv Independent aflaţi la faţa locului.

Mii de locuitori din Kiev s-au îndreptat către staţiile de metrou pentru a se adăposti, în timp ce Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că câteva zeci de rachete se îndreaptă spre Kiev.

Editor : B.P.