Cel puțin 14 persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile unui bloc de locuințe cu cinci etaje, lovit de o dronă rusească în regiunea Kiev, a anunțat duminică, 22 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O parte a clădirii s-a prăbușit, iar două persoane, printre care un adolescent, au fost rănite. Nouă locatari au fost evacuați, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

Atacul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Dymer, din districtul Vîșhorod, regiunea Kiev, în timpul unui nou val de atacuri rusești cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Drona a lovit un bloc de locuințe cu cinci etaje, provocând prăbușirea unor apartamente de la parter până la ultimul etaj. În urma impactului a izbucnit un incendiu, iar suflul exploziei a avariat și clădiri din apropiere, inclusiv o grădiniță și un magazin.

Zelenski: Cel puțin 14 persoane ar putea fi prinse sub dărâmături

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că cel puțin 14 persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmăturile imobilului și a mulțumit echipelor de intervenție pentru mobilizarea rapidă, potrivit Reuters.

„O parte a unui bloc de locuințe cu cinci etaje s-a prăbușit în urma unui atac cu o dronă rusească. Le mulțumesc salvatorilor noștri pentru intervenția rapidă: nouă persoane au fost deja evacuate, iar incendiul a fost ținut sub control”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Anterior, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) anunțase că până la șapte persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile clădirii.

Ulterior, Zelenski a indicat că numărul persoanelor care s-ar putea afla sub resturile imobilului este de cel puțin 14.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, autoritățile încercând să stabilească situația persoanelor dispărute.

Două persoane, rănite în urma atacului

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ucrainene duminică dimineață, două persoane au fost rănite în urma atacului asupra blocului de locuințe, potrivit Kyiv Post.

Un adolescent a suferit multiple răni provocate de schije la un braț și a fost transportat la spital, în timp ce o tânără de 22 de ani a suferit plăgi la un picior și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Echipele de intervenție au evacuat nouă locatari, inclusiv un copil, iar incendiul izbucnit în urma atacului a fost ținut sub control.

Atacul din Dymer vine după o serie de bombardamente rusești cu drone și rachete asupra cartierelor rezidențiale și infrastructurii civile din Ucraina.

Sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, un atac aerian asupra capitalei Kiev a provocat rănirea a doi bărbați, în vârstă de 63 și 67 de ani, și a avariat locuințe private din districtele Podil, Holosiivskîi și Solomianskîi.

Cu o zi înainte, vineri, un atac rusesc cu rachete asupra Kievului s-a soldat cu șapte morți și 17 răniți.

Tot sâmbătă, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe cu cinci etaje din localitatea Solonîțivka, în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei.

În urma atacului, 11 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, iar un incendiu a cuprins o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

De asemenea, atacurile rusești lansate sâmbătă dimineață asupra regiunii Zaporojie au avariat o grădiniță și au provocat un incendiu la un bloc de locuințe din apropiere.

Editor : Ș.A.