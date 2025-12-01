Atac rusesc în Ucraina: Cel puţin 4 morţi şi 40 de răniţi la Dnipro

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă, la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii Vladîslav Gaivanenko.

„Avem, în acest stadiu, informaţii despre patru morţi”, a anunţat el pe Telegram, potrivit News.ro. El a spus în alt mesaj că atacul s-a soldat cu 22 de răniţi.

Ministerul ucrainean de Externe a anuţat ulterior că bilanţul rănilţilor a crescut la 40.

Atacul, care a avut loc luni, către ora locală 10.30, a avariat o staţie de alimentare cu carburant şi mai multe întreprinderi, au anunţat într-un comunicat serviciile de salvare (DSNS).

Acest atac - comis ziua - intervine în timp ce sunt în curs negocieri de pace între Rusia şi SUA.

Duminică, o delegaţie ucraineană a fost în Statele Unite pentru a examina planul de pace al lui Donald Trump.

„Noi vrem pacea, dar vrem o pace care să nu fie o capitulare, care să pună Ucraina într-o situaţie imposibilă şi care să dea Rusiei posibiliatea de a continua să înainteze şi să ne expună securitatea oricărui pericol”, avertiza marţi, la M6/RTL, preşedintele francez Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski se întâlneşte luni cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a continua discuţii despre planul de pace şi a-şi asigura susţinerea Europei.

De partea americană, Donald Trump a apreciat că, în pofida „situaţiei corupţiei” din Ucraina, există „şanse bune să se ajungă la un acord”.

Numărul victimelor civile este în creştere puternică în Ucraina, în acest an, potrivit unui comunicat ONU de la 14 august.

În ianuarie 2023, 46 de persoane - inclusiv şase copii - au fost ucise într-un atac cu rachetă vizând un imobil locuit la Dnipro, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri ruseşti de la începutul războiului.

