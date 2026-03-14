Live TV

Video Atac rusesc „masiv” asupra Kievului: cel puțin patru persoane au murit, mai multe clădiri au fost lovite

Data actualizării: Data publicării:
Atac rusesc „masiv" asupra Kievului.

Cel puțin patru persoane au murit și zece au fost rănite în urma unui atac „masiv” lansat de Rusia asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Autoritățile ucrainene spun că atacul a fost realizat cu drone și rachete și a vizat mai multe obiective, printre care un cămin studențesc, depozite și clădiri de apartamente, potrivit AFP și Agerpres.

Actualizare 8.45 Poliția ucraineană a anunțat că numărul morților a ajuns la patru, în timp ce alte cel puțin zece persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra regiunii Kiev.

„Forţele ruse continuă să efectueze atacuri în regiunea Kiev. Până în prezent, sunt patru morţi şi zece răniţi. Clădiri de apartamente, depozite şi vehicule au fost, de asemenea, avariate", a scris poliţia pe Telegram.

Știrea inițială

Administrația militară regională din Kiev a anunțat sâmbătă dimineață că numărul victimelor a crescut la trei.

„În această seară (vineri seară - n.r.), inamicul lansează un atac masiv asupra regiunii Kiev folosind drone şi rachete”, a declarat Mikola Kalaşnik, şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, într-un mesaj publicat pe Telegram.

„Numărul morţilor în regiunea Kiev a crescut la trei”, a adăugat oficialul ucrainean.

Anterior, Kalaşnik raportase și cinci persoane rănite în urma bombardamentelor nocturne.

Potrivit autorităților locale, loviturile au vizat mai multe tipuri de obiective din regiune, inclusiv un cămin studențesc, situri industriale, depozite și clădiri de apartamente.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu puțin timp înainte de explozii, forțele aeriene ucrainene au emis o alertă în care avertizau că mai multe rachete se îndreaptă spre Kiev.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

