Live TV

Atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia

Data actualizării: Data publicării:
atac rusia kiev profimedia
Foto: Profimedia

Explozii s-a auzit în timpul nopţii de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev şi la Liov, oraş din vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă în toată ţara, relatează Kyiv Independent.

La Kiev, au fost raportate explozii în jurul orei locale 23:45, în timp ce sistemele de apărare aeriană au intrat în acţiune, potrivit autorităţilor locale. Mai devreme, forţele aeriene au avertizat asupra unei ameninţări cu rachete balistice şi au raportat drone îndreptându-se spre capitală.

O dronă s-a prăbuşit în apropierea unei clădiri rezidenţiale din cartierul Darnîţki din Kiev, a anunţat primarul Vitali Kliciko la ora 23:56, ora locală.

Explozii au fost semnalate şi în Liov, cel mai vestic oraş important al Ucrainei, a declarat primarul Andrii Sadovi. Potrivit autorităţilor locale, infrastructura critică ar fi fost ţinta atacului.

Preşedintele Volodimir Zelenski avertizase în cursul zilei că Rusia plănuieşte un atac masiv asupra Ucrainei. „Există informaţii că în această seară ar putea avea loc un alt atac masiv al Rusiei. Este foarte important să fiţi atenţi la alertele aeriene astăzi şi mâine şi să vă refugiaţi întotdeauna în adăposturi. Ruşii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să profite de vreme”, a spus Zelenski.

În ciuda negocierilor de pace în curs, Rusia a continuat bombardarea Ucrainei, vizând frecvent infrastructura energetică în efortul de a cufunda regiuni întregi în întuneric, în timp ce ucrainenii îndură temperaturi îngheţate de iarnă,notează sursa citată de News.ro.

Ca urmare a recentelor atacuri ruseşti, peste 1 milion de oameni din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără apă şi încălzire în dimineaţa zilei de 8 ianuarie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Posibil atac de amploare”. Americanii confirmă informația, dar nu spun nimic de ruși
soldat rus- cal-starlink
Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Avion F-16.
Experiența piloților de F-16 din NATO, inutilă în războiul din Ucraina. Pilot ucrainean: „Este fundamental diferit. Învață de la noi”
fico da noroc cu putin
Robert Fico: Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
„O axă a războiului”. Rusia respinge forța multinațională propusă pentru Ucraina și atacă planul european
Recomandările redacţiei
oameni care aprind foc pe o strada din iran
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu, despre avionul prezidențial: „Este economie, dar...
donald trump
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald...
Ultimele știri
Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep
Donald Trump, despre tratatul pentru controlul armelor nucleare dintre SUA și Rusia: „Dacă expiră, expiră”
Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” /...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
Adevărul
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Expert: „SUA nu au de ce să ofere gratis ceva”
Playtech
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Unde să nu instalezi niciodată routerul de wi-fi: semnalul va fi extrem de lent
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...