Atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia

Explozii s-a auzit în timpul nopţii de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev şi la Liov, oraş din vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă în toată ţara, relatează Kyiv Independent.

La Kiev, au fost raportate explozii în jurul orei locale 23:45, în timp ce sistemele de apărare aeriană au intrat în acţiune, potrivit autorităţilor locale. Mai devreme, forţele aeriene au avertizat asupra unei ameninţări cu rachete balistice şi au raportat drone îndreptându-se spre capitală.

O dronă s-a prăbuşit în apropierea unei clădiri rezidenţiale din cartierul Darnîţki din Kiev, a anunţat primarul Vitali Kliciko la ora 23:56, ora locală.

Explozii au fost semnalate şi în Liov, cel mai vestic oraş important al Ucrainei, a declarat primarul Andrii Sadovi. Potrivit autorităţilor locale, infrastructura critică ar fi fost ţinta atacului.

Preşedintele Volodimir Zelenski avertizase în cursul zilei că Rusia plănuieşte un atac masiv asupra Ucrainei. „Există informaţii că în această seară ar putea avea loc un alt atac masiv al Rusiei. Este foarte important să fiţi atenţi la alertele aeriene astăzi şi mâine şi să vă refugiaţi întotdeauna în adăposturi. Ruşii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să profite de vreme”, a spus Zelenski.

În ciuda negocierilor de pace în curs, Rusia a continuat bombardarea Ucrainei, vizând frecvent infrastructura energetică în efortul de a cufunda regiuni întregi în întuneric, în timp ce ucrainenii îndură temperaturi îngheţate de iarnă,notează sursa citată de News.ro.

Ca urmare a recentelor atacuri ruseşti, peste 1 milion de oameni din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără apă şi încălzire în dimineaţa zilei de 8 ianuarie.

