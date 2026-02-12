Live TV

Atac sângeros în Sofia: un tânăr a fost ucis, două persoane rănite. Un alt incident violent a avut loc la metrou

O persoană a murit, iar alte două au fost rănite grav într-un atac cu cuțitul comis în zorii zilei de joi într-un cartier din Sofia, potrivit poliției și serviciilor de urgență. Incidentul vine la doar câteva zile după un alt atac cu armă albă petrecut în metroul capitalei Bulgariei, unde doi minori au răniți, relatează News.ro.

Potrivit informațiilor publicate de Novinite.com, atacul a fost raportat puțin înainte de ora 5:40, iar primele date indică faptul că agresiunea a avut loc în jurul orei 5:00, în cartierul Poduiane din Sofia. La fața locului au fost trimise trei ambulanțe.

Anchetatorii spun că un bărbat în vârstă de 40 de ani a atacat trei persoane cu un cuțit. Victimele sunt un tânăr de aproximativ 20 de ani, un minor de 15 ani și o femeie în vârstă.

Tânărul, în vârstă aproximativ 20 de ani, a murit din cauza rănilor suferite. Minorul a suferit multiple plăgi înjunghiate și a fost transportat la Spitalul Pirogov. Femeia, descrisă ca având între 70 și 78 de ani, a suferit răni la abdomen și piept și a fost dusă la Spitalul ISUL.

Poliția a reținut un bărbat de 44 de ani suspectat de comiterea atacului. Acesta a fost găsit cu o tăietură la braț, despre care anchetatorii cred că ar fi putut fi autoprovocată în timpul agresiunii. Potrivit postului bTV, bărbatul reținut este considerat tatăl celor două victime mai tinere, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

Autoritățile nu au oferit detalii despre motivul atacului, iar ancheta este în desfășurare.

Separat, procurorii au oferit detalii despre un alt atac cu cuțitul, fără legătură cu cel din Poduiane, care a avut loc pe 8 februarie, în jurul orei 23:00, între stațiile de metrou Konstantin Velicikov și Opalcenska.

Doi băieți au fost răniți după ce au fost atacați de un tânăr de 19 ani. Potrivit procurorului-șef Ghergana Mitalova, victimele făceau parte dintr-un grup de copii care stăteau pe bănci într-un tren de metrou când atacatorul, pe care îl cunoșteau, a scos un cuțit și l-a rănit pe unul dintre minori la umărul stâng.

În timp ce părăsea trenul, agresorul s-a întors către un alt băiat, l-a lovit cu piciorul în față, i-a spart un dinte și i-a provocat alte leziuni.

Cei doi minori au cerut ajutorul unui polițist din stația de metrou, iar ulterior au fost transportați la Spitalul Pirogov. Unul dintre ei a suferit leziuni corporale moderate, celălalt răni mai ușoare.

Suspectul a susținut că a fost provocat, însă procurorii au declarat că această versiune nu este susținută de probele colectate până în prezent.

Tânărul de 19 ani are o condamnare anterioară pentru jaf comis cu câtiva ani în urmă și este implicat în alte proceduri penale privind distribuirea de droguri.

Operatorul metroului din Sofia, Metropolitan EAD, a precizat pentru Nova TV că suspectul a fost identificat și reținut rapid în urma unei acțiuni coordonate cu poliția. Compania a menționat că supravegherea video acoperă peroanele și halele stațiilor, însă în prezent nu există camere instalate în interiorul trenurilor. Noile garnituri care vor fi introduse vor avea sisteme integrate de supraveghere video.

