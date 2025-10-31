Live TV

Video Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase. 6 suspecți, arestați

Data actualizării: Data publicării:
lyon jaf
Foto: Gobzilla rețeaua X

La nici două săptămâni de jaful de la Luvru, indivizi înarmaţi au atacat joi, în plină zi, o rafinărie de metale preţioase, în principal aur, din Lyon, iar pentru aceasta au folosit explozibili şi au reuşit să fugă cu maşina înainte de a fi prinşi de poliţie.

Cei şase presupuşi autori ai jafului cu explozibili comis asupra unui laborator de rafinare a aurului situat în cartierul Gerland din Lyon, unde sunt concentrate întreprinderile industriale tehnico-medicale şi chimice, au fost arestaţi joi după ce au fost urmăriţi de poliţie, iar prada a fost recuperată, a declarat prefectura pentru AFP, scrie News.ro.

Cu puţin înainte de ora locală 14:00, indivizi înarmaţi în special cu „arme de foc lungi” au atacat „cu ajutorul explozibililor” laboratorul Pourquery, situat în arondismentul 7 din Lyon, o rafinărie de metale preţioase, în principal aur, înainte de a fugi cu maşina, a precizat prefectura

Cu poliţiştii din Brigada de Cercetare şi Intervenţie (BRI) pe urmele lor, „şase autori ai jafului” au fost arestaţi, iar prada a fost recuperată, potrivit prefecturii.

Echipaje de poliţişti au fost trimise „rapid” la faţa locului.

La scurt timp după o explozie violentă, vecinii au filmat clădirea cu sigla Laboratoires Pourquery, în faţa căreia era parcată o dubă albă cu un girofar albastru.

În imaginile postate pe reţelele sociale se pot vedea trei indivizi înarmaţi ieşind din clădire, dintre care unul poartă o şapcă şi o banderolă portocalie, iar altul, cu glugă, este echipat cu o scară cu care încep să urce pe gardul metalic al companiei.

În videoclip se aude o persoană care alertează serviciile de urgenţă.

Echipaje de poliţişti au fost trimise „rapid” la faţa locului, printre care BRI din Lyon, care a primit întăriri de la BRI din Dijon şi de la personalul BRI naţional cu sediul în regiune, a precizat prefectura. O anchetă a fost încredinţată poliţiei judiciare.

Joi seara, ministrul de interne Laurent Nuñez a confirmat un număr total de şase arestări.

„Şase persoane, care au folosit explozibili în atacul asupra unei companii de metale preţioase din Lyon, au fost arestate în flagrant”, a anunţat ministrul pe X, care menţionează „fermitatea, rapiditatea, stăpânirea” forţelor de ordine şi „felicită BRI din Lyon pentru intervenţia promptă”.

Patru dintre infractori au mai încercat să jefuiască angajaţii laboratorului companiei Pourquery pe 15 mai. Infractorii ar fi pretins că vin să livreze ceva prezentându-se înarmaţi cu puşti, dar au eşuat în încercarea lor. Au fugit cu un vehicul marca Porsche cu care sosiseră, înainte de a-l incendia câţiva kilometri mai departe.

Alte atacuri de acest tip au avut loc recent în metropola franceză.

În 2021, jaful răsunător de la SAAMP a dus la furtul a 90 de kilograme de metale preţioase de la această companie de rafinare cu sediul în Limonest (la nord de Lyon). Infractorii, care au răpit fiica unui angajat pentru a-l forţa să le deschidă sediul, au fost condamnaţi la pedepse de până la 16 ani de închisoare.

Mai recent, în 2024, un magazin de cumpărare şi vânzare de aur a fost jefuit de două ori în arondismentul 6 din Lyon.

