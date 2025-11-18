Un bărbat a fost ucis, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu mașina și cu un cuțit în Cisiordania ocupată de Israel, marți, au anunțat armata și serviciul de ambulanță israelian, într-un incident descris de autorități drept un atac terorist, scrie Reuters.

Armata israeliană a precizat, într-un comunicat, că doi atacatori au fost uciși de soldați, fără a oferi detalii suplimentare. În vehiculul folosit de atacatori au fost găsite materiale explozive, care erau neutralizate de specialiști în dezamorsarea bombelor.

Nu a existat nicio revendicare imediată a atacului.

Atacul a avut loc între Betleem și Hebron, la un sens giratoriu de la intrarea într-un grup de așezări israeliene cunoscut sub numele de blocul Etzion.

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță israelian a declarat că un bărbat în vârstă de 71 de ani a murit din cauza rănilor prin înjunghiere. Inițial, acesta fusese descris ca având 30 de ani. O femeie, un băiat și un alt bărbat au fost răniți.

Atac terorist în Cisiordania. Foto> Profimedia Images

Atacuri comise de coloniști evrei

Acest atac este cel mai recent incident din Cisiordania, unde palestinienii se confruntă cu restricții militare sporite și cu o creștere a atacurilor violente comise de coloniști evrei de la începutul războiului din Gaza, acum doi ani. În Gaza, un armistițiu între Israel și grupul militant palestinian Hamas se menține din 10 octombrie.

Israelul se află sub presiune internațională tot mai mare pentru a reduce atacurile asupra palestinienilor din Cisiordania.

Premierul Benjamin Netanyahu va convoca joi o întâlnire de urgență cu miniștri și oficiali de securitate pentru a discuta măsuri de tragere la răspundere a israelienilor care atacă palestinieni, au declarat oficiali de rang înalt.

Luni, israelienii au incendiat locuințe și vehicule în Jab’a, un sat palestinian lângă Betleem, după un atac anterior asupra proprietăților și civililor în satul Sa’ir, a relatat agenția WAFA, citând oficiali.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat luni că guvernul va lua măsuri fără precedent în săptămânile următoare, alocând resurse și finanțare pentru reducerea violenței israeliene — o acțiune care, după estimările sale, va avea un impact semnificativ.

„Tulburătorii evrei din Iudeea și Samaria fac rău statului Israel, dezonorează iudaismul și afectează proiectul de așezări”, a postat luni pe X ministrul de Externe Gideon Sa’ar, folosind denumirile biblice pentru Cisiordania.

Atac terorist în Cisiordania. Foto> Profimedia Images

„IDF, Shin Bet și Poliția Israel trebuie să acționeze decisiv și ferm pentru a opri această violență, care se îndreaptă și împotriva soldaților și ofițerilor noștri de poliție.”

Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare a precizat luna aceasta că coloniștii au comis cel puțin 264 de atacuri împotriva palestinienilor în octombrie — cel mai mare număr lunar înregistrat de ONU din 2006, de când a început monitorizarea acestor incidente.

Cisiordania, locuită de 2,7 milioane de palestinieni, a fost mult timp în centrul planurilor pentru un viitor stat palestinian care să coexiste alături de Israel. Guvernele israeliene succesive au încurajat extinderea rapidă a așezărilor israeliene în Cisiordania, fragmentând teritoriul.

Atac terorist în Cisiordania. Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu